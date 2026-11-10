Robert Golob pred kriminalisti

Naša kamera je nekdanjega premierja Roberta Goloba popoldne ujela na zaslišanju pri kriminalistih Nacionalnega preiskovalnega urada.
Kriminalisti preverjajo zaposlitev nekdanje prve dame Slovenskega državnega holdinga Lidije Glavina v GEN-I, kjer je dobila dobro plačano delovno mesto v milanski izpostavi. Družbo je takrat vodil Golob.
Je šlo za zlato padalo in se Golobu odpira nova kriminalistična preiskava?
"Golob je podal vsa pojasnila in odgovoril na vsa njihova vprašanja. Gre za zadevo iz leta 2019. Več kot očitno je, da ima politični pridih. Nenavadno je namreč, da se iz te zadeve, ki je do sedaj ni problematiziral noben organ, ustvarja primer, s katerim se mora ukvarjati NPU. Dr. Roberta Goloba zadeva ne skrbi," so po zaslišanju sporočili iz Gibanja Svoboda.
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