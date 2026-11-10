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Robert Golob pred kriminalisti

Ljubljana, 10. 11. 2026 16.38 pred 1 uro 1 min branja 104

Avtor:
Nika Kunaver Kaja Kobetič +1
Robert Golob na NPU

Nacionalni preiskovalni urad je zaslišal predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Kriminalisti preiskujejo zaposlitev nekdanje prve dame SDH Lidije Glavina, ki je bila septembra 2019 imenovana za direktorico hčerinske družbe GEN-I v Milanu. Goloba so zaslišali kot takratnega predsednika uprave GEN-I.

Naša kamera je nekdanjega premierja Roberta Goloba popoldne ujela na zaslišanju pri kriminalistih Nacionalnega preiskovalnega urada.

Kriminalisti preverjajo zaposlitev nekdanje prve dame Slovenskega državnega holdinga Lidije Glavina v GEN-I, kjer je dobila dobro plačano delovno mesto v milanski izpostavi. Družbo je takrat vodil Golob.

Je šlo za zlato padalo in se Golobu odpira nova kriminalistična preiskava?

"Golob je podal vsa pojasnila in odgovoril na vsa njihova vprašanja. Gre za zadevo iz leta 2019. Več kot očitno je, da ima politični pridih. Nenavadno je namreč, da se iz te zadeve, ki je do sedaj ni problematiziral noben organ, ustvarja primer, s katerim se mora ukvarjati NPU. Dr. Roberta Goloba zadeva ne skrbi," so po zaslišanju sporočili iz Gibanja Svoboda.

Lidija Glavina
Lidija Glavina
FOTO: POP TV

Kaj je Golob še povedal takoj po zaslišanju in kakšne so podrobnosti zaposlitve Lidije Glavina v oddaji 24UR ob 18.54 na POP TV.

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KOMENTARJI104

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mijavci
10. 11. 2026 18.00
Zelo sposobna, za svoj žep. Postavljena za posle v Italiji pa ni sklenila niti enega posla,
Odgovori
0 0
ap100
10. 11. 2026 18.01
še za to ne, samo za pobiranje plače
Odgovori
0 0
Antifriz
10. 11. 2026 17.58
Kaj naj bi bilo pri te zaposlitvi spornega? Res nenavadno
Odgovori
-2
1 3
gullit
10. 11. 2026 17.55
V zapor z lažnivim, kradljivim Golobom. Banda
Odgovori
+2
5 3
majsterinegasrat
10. 11. 2026 17.52
Kriminalisti ki so se spravili nanj so slabi ljudje.
Odgovori
+0
3 3
suleol
10. 11. 2026 17.51
kje pa je kaksen janezov kandidat al ga raje niso lansirali da se neb ponizal
Odgovori
+3
5 2
Semek
10. 11. 2026 17.51
zaprite pokvarjenca
Odgovori
+1
6 5
Antifriz
10. 11. 2026 17.50
Potem je vsaka zaposlitev političnega kadra v državnem podetju sporna...
Odgovori
+1
3 2
misekmali
10. 11. 2026 17.48
Lidija, ki je v času Covida delala v italijanski podružnica Geni in med delovnim časom z jahto se zabavala v tržaškem zalivu.
Odgovori
+2
4 2
proofreader
10. 11. 2026 17.47
Kam je izginil intervju na Reporterju?
Odgovori
+3
5 2
ptuj.si
10. 11. 2026 17.49
O čem?
Odgovori
-1
1 2
biggie33
10. 11. 2026 17.46
Golobistom teče slap v grlo..
Odgovori
+7
10 3
Levcekk
10. 11. 2026 17.45
To je samo pesek v oči.Nasi organi pregona in pravosodje oz.tozilstvo imajo dogovor z politiko,da nihče za nič ne odgovarja in ni sankcioniran.
Odgovori
+6
6 0
proofreader
10. 11. 2026 17.45
So dobro preverili identiteto, da ni to Robi iz Romunije?
Odgovori
+10
11 1
bohinj je zakon
10. 11. 2026 17.45
Kdo v politiki stoji za tem? Le kdo?
Odgovori
+1
3 2
proofreader
10. 11. 2026 17.46
Zoki, ker ga Robi ni javno podprl.
Odgovori
+5
6 1
ptuj.si
10. 11. 2026 17.46
Kdo je kriv da je leta 2019 golob to storil in da je leta 2022 to poniknilo, in je sedaj spet aktualno? Le kdo? Kraljica ali podložnik Kraljice?
Odgovori
+3
4 1
Dolenjc5
10. 11. 2026 17.42
Lagal lagal kot le on zna. V teh 4 letih smo spoznali da razwn laganja in zavajanja ter zavisti ne premore druzga. Treba bi ga bilo pri odgovorih testirati na laž
Odgovori
+7
8 1
suleol
10. 11. 2026 17.50
no no zna tudi neiuvoljeni
Odgovori
0 0
suleol
10. 11. 2026 17.50
pa zna se tud dobr pred postarji skrivat
Odgovori
+0
1 1
proofreader
10. 11. 2026 17.41
V umaknjenem pogovoru ni jasno podprl Zokija in hopla, je že na vrsti.
Odgovori
+4
6 2
ap100
10. 11. 2026 17.44
treba bo še na sodniji pucat da bo šlo kaj naprej
Odgovori
+3
3 0
a.kralj1994
10. 11. 2026 17.40
Zgleda pa, da so tudi tu gor plačanci SDS-a, ki smetijo na vseh možnih portalih, samo zato, da lahko pljuvajo po političnih nasprotnikih...zavržno...
Odgovori
-13
3 16
proofreader
10. 11. 2026 17.41
Čigav pa si ti?
Odgovori
+7
9 2
Žmavc
10. 11. 2026 17.39
Vrana vrani...
Odgovori
+9
9 0
a.kralj1994
10. 11. 2026 17.37
Bog ve, če bo ta primer ravno tako zastaral, kot zastarajo vsi primeri vezani na Janeza!?
Odgovori
-6
4 10
Antifriz
10. 11. 2026 17.45
Kak primer? :)
Odgovori
+2
2 0
proofreader
10. 11. 2026 17.36
Glede na socialna omrežja je begosumen.
Odgovori
+6
9 3
Omizje
10. 11. 2026 17.36
700 plačanih komentatorjev iz strani sdsa
Odgovori
-8
6 14
ptuj.si
10. 11. 2026 17.38
Pa 1000 plačanih iz Svobode.
Odgovori
+8
11 3
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