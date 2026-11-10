Robert Golob pred kriminalisti

Naša kamera je nekdanjega premierja Roberta Goloba popoldne ujela na zaslišanju pri kriminalistih Nacionalnega preiskovalnega urada.

Kriminalisti preverjajo zaposlitev nekdanje prve dame Slovenskega državnega holdinga Lidije Glavina v GEN-I, kjer je dobila dobro plačano delovno mesto v milanski izpostavi. Družbo je takrat vodil Golob.

Je šlo za zlato padalo in se Golobu odpira nova kriminalistična preiskava?