NPU zaslišal Tonina glede poročila o arbitraži

Razlog za pogovor s kriminalisti je poročilo o arbitraži, ki ga je lansko jesen pod vodstvom Tonina sprejela parlamentrna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. V tem poročilu je Knovs ugotavljal, da Slovenija ne nosi odgovornosti za arbitražno prisluškovalno afero, pač pa da je bila ta posledica človeškega faktorja, neprevidnosti arbitra Jerneja Sekolca in agentke Simone Drenik . Sova, ki jo je takrat vodil Rajko Kozmelj , je Tonina zaradi tega poročila, del je bil tajen, del pa javen, ovadila zaradi izdaje tajnih podatkov.Na zaslišanju je bilo po naših podatkih ''kar vroče'', trajalo naj bi vsega 15 minut, dokler Toninu in njegovi odvetnici ni počil film.

Tonin in odvetnica prepričana, da predkazenskega postopka ne bi smelo biti

Tonin je bil zaradi knovsovega poročila o arbitraži na zaslišanju pri kriminalistih že večkrat, na zadnjem so se dogovorili za pisni zagovor, ki naj bi ga Tonin in njegova odvetnica kriminalistom predstavila danes. A zdaj naj bi kriminalisti Tonina dolžili opustitve dolžnega ravnanja, ker je v tajni del poročila o arbitraži vključil tajne podatke Sove, a ni o tem vnaprej seznanil drugih članov Knovsa. Čeprav so poročilo prebrali in sprejeli. Tonin in njegova odvetnica sta prepričana, da tega prekazenskega postopka ne bi smelo biti, zato sta zahtevala, da se do tega postopka opredeli tudi tožilstvo.