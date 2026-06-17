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Slovenija

Dosežki NPZ: Težave predvsem pri bralni pismenosti

Ljubljana, 17. 06. 2026 13.38 pred 41 minutami 4 min branja 7

Avtor:
STA D.L. +1
Pisanje testa v šoli

Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi, težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine, dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem, je predstavil predsednik državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil Janez Vogrinc, so nacionalni preizkusi znanja pripravljeni na takšen način, da so pričakovani dosežki okrog 50 odstotkov. Letošnji povprečni dosežek učencev tretjega razreda pri slovenščini pa je bil s 40,46 odstotka pod pričakovanim rezultatom, lani je bil 46,95 odstotka, pri čemer se kažejo velike razlike v znanju med učenci. Povprečni dosežek pri matematiki v 3. razredu je bil 57,06 odstotka (lani 55,99 odstotka), a je preizkus pokazal, da več kot polovica učencev ne reši besedilne naloge iz vsakdanjega življenja.

"Tudi mednarodne raziskave znanja nas v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci težave z bralno pismenostjo. Te težave se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak se dejansko odražajo pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, kjer gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodisi prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je treba narediti, kjer morajo iz besedila izluščiti podatke in potem s temi podatki nekaj narediti. Tukaj imajo naši učenci zelo hude težave," je opozoril Vogrinc.

V šestem razredu so letošnji dosežki pri večini predmetov v intervalu desetletnega povprečja, izjema je madžarščina, kjer je letošnji dosežek najnižji, a gre po Vogrinčevih besedah za zelo majhno število učencev, ki pišejo preizkus, zato je treba biti pri posploševanju previden. Med dosežki šestošolcev je izpostavil vsakoletni velik standardni odklon pri angleščini, kar nakazuje na zelo velike razlike v znanju, je pojasnil.

Velike razlike v znanju angleščine se po Vogrinčevih pojasnilih kažejo tudi pri devetošolcih. Njihov letošnji povprečni dosežek je bil sicer tudi najnižji v desetletnem povprečju, pri čemer povprečni dosežki pri angleščini v 9. razredu padajo že nekaj let, je pojasnil Vogrinc. Po Vogrinčevih besedah je bil tudi dosežek devetošolcev pri kemiji najnižji kot kadarkoli doslej.

Pisanje testa
Pisanje testa
FOTO: Shutterstock

Letos je bil drugo leto zapovrstjo NPZ obvezen v 3. razredu, prav tako v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom v 6. in 9. razredu in vse za učence priseljence iz drugih držav v 9. razredu. Dosežki NPZ so ob koncu 3. in 6. razreda zapisani v prilogi k spričevalu, ob koncu 9. razreda pa v spričevalu. Drugo leto zapovrstjo se lahko dosežek učenca v 9. razredu upošteva tudi kot del meril za vpis v srednjo šolo, je še pojasnil Vogrinc.

Premik izvedbe NPZ v marec je po Vogrinčevih besedah omogočil, da lahko šole vse informacije in tudi navodila predmetnih komisij glede na analizo dosežkov učencev dobijo še pred zaključkom šolskega leta in lahko na osnovi tega tudi načrtujejo delo v naslednjem šolskem letu.

Direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar je letošnjo izvedbo NPZ označil kot zelo uspešno. Učenci so odpisali skoraj 168.000 preizkusov, udeležba je bila v 3. in 6. razredu nekaj več kot 95-odstotna, v 9. razredu pa pri slovenščini in matematiki več kot 98-odstotna. Med tretješolci so za 2,3 odstotka preizkusov prejeli zahtevo za ponovno vrednotenje, med šestošolci za 7,5 odstotka, med devetošolci pa za 10,9 odstotka, kar je nekoliko več kot lani, uspešnost ponovnega vrednotenja pa je okoli dve tretjini, je pojasnil Cankar. Starši si lahko po njegovih besedah ovrednotene preizkuse in tudi dodatno informacijo pri posameznem predmetu ogledajo na portalu še do 30. septembra.

Vogrinc je ob tem zatrdil, da analize niso pokazale, da bi bili letošnji preizkusi prezahtevni, kar se je v preteklosti kdaj pokazalo, niti da bi bili predolgi. Iz preizkusov ne izhaja, da učenci denimo ne bi izpolnili zadnjih nalog ali da bi bile te rešene slabše ali bolj površno, se pa strinja, da imajo učenci težave s koncentracijo ali celo delovnimi navadami. A to po njegovih besedah ni težava preizkusa ali šole, temveč "dejansko celotne družbe".

Na novinarski konferenci so se dotaknili tudi kritik, da rok za prenos prijav na drugo šolo za devetošolce poteče, preden prejmejo rezultate morebitnih ugovorov na dosežek NPZ. Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar je pojasnila, da je s tem seznanjena in da bodo to preučili. Ob tem pa je spomnila, da imajo v koalicijski pogodbi zavezo o spremenjeni vlogi NPZ in mature. Če dosežek NPZ ne bi vplival na vpis v srednjo šolo, potem tega problema ne bi bilo, je dodala. "Prvoten in bistven namen NPZ je pokazati šoli in učencu, kje je s kakovostjo," je poudarila. Potrdila je, da razmišljajo o tem, da NPZ ne bi več štel kot eno od meril za vpis v srednjo šolo, a je treba o tem opraviti še "temeljito razpravo z deležniki".

NPZ izobraževanje bralna pismenost osnovna šola Janez Vogrinc

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KOMENTARJI7

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nekdo nov
17. 06. 2026 16.33
To je prinesla degradacija učiteljskega poklica in pa dejstvo, da učenci nimajo prav nobenega spoštovanja več do učiteljev. Dokler bodo starši v šole hodili po višjo oceno, namesta da bi se učenci bolj učili, bo pač tako....
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+1
1 0
ap100
17. 06. 2026 16.32
dejmo izpostavit jasno dejstvo - za 3 šolce seveda nihče ne more kriviti korone ker so premladi - prav tako pa ne bi smeli za situacijo v starejših generacijah kriviti korone, ker je resnica ravno obratna vsi vemo kaj je narobe vendar si nočemo in ne upamo priznati, vrh tega je trenutno UI
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+1
1 0
ZbuditeSeLjudje
17. 06. 2026 16.28
Učni načrt je poln balasta, še vedno (vsaj zadnjih 30 let) se uči "dudlanja" na pamet, samo da otroci dobijo lepe ocene, ki so potem merilo za naprej. Mogoče je treba pogledati proti ureditvi v skandinavski model šolanja, kjer se o stvareh pogovarja, debatira, izraža poglede na to, in ni golo piflanje, ampak razumevanje. To, da znamo vse kitice Povodnega moža na pamet nam vsekakor pomaga na delovnem mestu (SARKAZEM!)Treba bo PREVETRIT UČNI NAČRT, da znajo ljudje informacije najti, se znajti, znajo logično razmisliti, ne pa na pamet vedeti neko snov..
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+0
1 1
Huki
17. 06. 2026 16.41
Samo stran od Skandinavskega modela. Smo velesila proti njim. S temi otroci bi se spet delalo permisivno.
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0 0
Tomaz Korosec
17. 06. 2026 15.53
Ali se zavedate da UI s tem nima nobenih problemov. Človeštvo navzdol, stroji navzgor.
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+2
4 2
Borka76
17. 06. 2026 14.49
No, vsaj za rezultate tretjesolcev ne moremo covida krivit. Bomo koncno spoznali, da je nekaj fejst narobe z ucnim procesom??? Poglejmo se v ogledalo – tako ucitelji/pedagogi, kot tudi starsi. Oboji smo pogrnili na celi crti.
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+7
9 2
Huki
17. 06. 2026 16.24
Slab bralec, slab ucenec. Govorim ucno. Vsa snov od vseh predmetov se navezuje na branje. V tretjem razredu je kriv učitelj, kaj pa pol v četrtem, petem in dalje še vedno ucitelj? Da otrok ne bere ali ima slabo tehniko branja ne more razumeti besedila. Bralna kultura prihaja od doma. Snov se vsak dan nalaga in otrok potem ne sledi . Zacne plavati proti toku in tok ga odnese.
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+3
4 1
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