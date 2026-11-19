Učenci FOTO: Shutterstock

Ministrstvo za izobraževanje je na portalu e-Demokracija objavilo paket predlogov zakonodajnih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja. Med ključnimi novostmi je uvedba pripravljalnic za učence, ki ob vključitvi v osnovno šolo še nimajo zadostnega znanja slovenskega jezika, so sporočili. "Z uvedbo pripravljalnic ministrstvo izpolnjuje tudi zavezo iz koalicijske pogodbe. Gre za pomemben ukrep, katerega namen je otrokom, ki še ne obvladajo slovenskega jezika, omogočiti boljše pogoje za uspešno šolanje," so zapisali na ministrstvu in dodali, da so se o nujnosti uvedbe pripravljalnic strinjali tudi na tretjem posvetu o reformi vzgoje in izobraževanja. Predlog predvideva, da se ob vključitvi učenca v osnovno šolo najprej ugotovi njegovo znanje slovenskega jezika, na tej podlagi pa se določi ustrezna oblika vključevanja. Kot so pojasnili, je namen pripravljalnic intenzivno učenje slovenščine in spoznavanje slovenske kulture. Izvajale se bodo lahko tudi na drugi osnovni šoli, pri čemer bo učencem zagotovljen brezplačen prevoz. "Ko bodo dosegli ustrezno raven znanja slovenščine, se bodo vključili v redni pouk na matični šoli, dodatna jezikovna podpora pa jim bo na voljo tudi v nadaljevanju izobraževanja," so še dodali.

Pisanje testa FOTO: Shutterstock

Ukinitev ugovora zoper vzgojni opomin

Med ostalimi zakonskimi rešitvami so izpostavili še uvedbo vsakodnevnega časa za samostojno učenje in opravljanje domačih nalog v okviru razširjenega programa osnovne šole, "s čimer želimo spodbujati delovne navade, vztrajnost in odgovornost učencev za lastno znanje". Novela prinaša tudi jasnejša pravila vzgojnega delovanja, med drugim veljavnost vzgojnih opominov tudi ob prepisu na drugo osnovno šolo ter znižanje pogoja za prešolanje s treh na dva vzgojna opomina v obdobju dvanajstih mesecev. Predvidena je tudi ukinitev ugovora zoper vzgojni opomin.

Nacionalno preverjanje znanja ne bo več merilo za vpis

Spremembe se nanašajo tudi na ocenjevanje in napredovanje učencev. Šole bodo sprejele lastna pravila ocenjevanja, učenec, ki bo ob koncu pouka neocenjen iz treh ali več predmetov, pa bo ponavljal razred. Predmetne izpite bo mogoče opravljati iz največ dveh predmetov. Sprememba se obeta tudi pri nacionalnem preverjanju znanja, in sicer bodo devetošolci tretji predmet lahko izbrali sami iz nabora obveznih predmetov osmega in devetega razreda. Dosežki se ne bodo več uporabljali kot merilo pri omejitvi vpisa v srednješolske programe, "s čimer se krepi njegova informativna in razvojna vloga". Prav tako novela predvideva krepitev domoljubne in državljanske vzgoje z izvedbo najmanj enega projekta v okviru razširjenega programa, prilagoditve šolskih obveznosti za učence, ki se ukvarjajo s športom ali umetnostjo, ter natančnejša ureditev izobraževanja na domu.

Spremembe naj bi se začele uporabljati že z naslednjim šolskim letom.

Domoljublje in preimenovanje počitnic