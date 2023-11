NPZ tudi za tretješolce, za prvošolčke pa obvezen prvi tuji jezik

Vlada je sprejela tudi spremembe na področju izobraževanja na domu. Učenci, ki se izobražujejo na domu, bodo po novem morali opravljati izpite iz vseh predmetov posameznega razreda. Starši bodo po spremembi zakona prav tako morali napovedati izobraževanje na domu do 16. avgusta in ne do 31. avgusta za prihodnje šolsko leto.

Predlog novele nadalje prenavlja koncept razširjenega programa osnovne šole. Opredeljuje, da se doslej veljavni elementi razširjenega programa, ki so podaljšano bivanje, dopolnilni in dodatni pouk, individualna in skupinska učna pomoč ter neobvezni izbirni predmeti, preoblikujejo z izvajanjem vsebin s področij gibanja, zdravja, kulturne in državljanske vzgoje, pa tudi z vsebinami s področja učenja.

Učenci se v ta program vključujejo prostovoljno. V praksi to med drugim pomeni, da se neobvezni izbirni predmeti po novem ne bi ocenjevali. Šola bi ob uveljavitvi zakona program lahko izvajala pred, med in po pouku. Šola je učencem prvega razreda dolžna ponuditi omenjene vsebine pred in po koncu obveznega programa (pouka).

Pri izobraževanju učencev s posebnimi potrebami pa predlog uvaja pouk slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih, je povedal minister.