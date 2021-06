NS STA poziva vlado k pregledu dokumentacije

V skladu z veljavnim Zakonom o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen) je edini ustanovitelj in družbenik STA Republika Slovenija, pravice družbenika pa izvaja Vlada Republike Slovenije. Zakon tudi določa, da je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega Poslovnega načrta STA.

Spomnimo, da je lansko jesen Urad vlade za komuniciranje (Ukom), ki je do sedaj v imenu vlade vedno sklepal letno pogodbo o financiranju javne službe STA, od STA zahteval podatke o poslovanju STA, ki so posegali tudi v tržni del njenega poslovanja. Vodstvo STA je Ukom zaprosilo za pooblastilo, da je pooblaščen za izvajanje pravice družbenika v družbi STA, vendar, tako STA, omenjenega pooblastila niso prejeli, zato tudi zahtevanih podatkom niso poslali.

Aprila letos je STA vladi kot zakonitemu izvajalcu družbenika STA zahtevano dokumentacijo vseeno poslala, vendar je ta ni želela prevzeti in jo je vrnila na naslov STA. Ker tudi STA vrnjene dokumentacije ni sprejela, jo je dostavna služba vrnila na naslov vlade. "NS STA in vodstvo STA nimata informacij, kje se trenutno nahaja poslana dokumentacija in če jo kdo pregleduje. Javna sporočila, ki jih daje direktor Ukoma Uroš Urbanija, so dvoumna, saj včasih omenja, da dokumentacije ni prejel, drugič omenja, da poslana dokumentacija ni urejena, na podlagi česar se da sklepati, da je imel vpogled vanjo," so sporočili z STA in izrazili začudenje nad situacijo, saj so poslovni prostori Ukoma na istem naslovu oziroma zgradbi na Gregorčičevi ulici v Ljubljani, kjer deluje tudi vlada.