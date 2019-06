NSi bi odpravila kazni voznikom na nujnih vožnjah

"V javnosti močno odmeva nedavna prometna nesreča, v kateri je bil udeležen reševalec na motorju, ki je bil na nujni vožnji. Ponesrečenemu reševalcu grozi kazen zaradi prometnega prekrška v višini 250 evrov in pet kazenskih točk. To je nedopustno. Zato smo v NSi v zakonodajni postopek vložili dopolnitev Zakona o pravilih cestnega prometa, ki sledi tudi pobudi sekcije reševalcev Reševalne postaje Ljubljana," je povedal poslanec Blaž Pavlin.

"Sama dopolnitev zakona je zelo kratka, je pa zato toliko bolj pomembna. V NSi menimo, da je nedopustno, da je nekdo, ki rešuje človeška življenja, kaznovan za kršitev prometnih predpisov. Za prekršek dobi še kazenske točke, kar v skrajnem primeru pomeni, da lahko izgubi celo vozniško dovoljenje in zato ne more več opravljati svoje službe. V NSi predlagamo, da se četrti odstavek 101. člena Zakona o pravilih cestnega prometa dopolni tako, da vozniki intervencijskih vozil na nujnih vožnjah ne bodo več kaznovani za prekršek, če bodo udeleženi v prometni nesreči. Z dopolnitvijo navedenega zakona želimo odpraviti to neživljenjsko rešitev," pa je dejal poslanecAleksander Reberšek.