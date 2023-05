NSi bi problem čakalnih vrst reševala tudi z vključevanjem zasebnikov

Zakonski predlog, ki ga je NSi nedavno vložila v parlamentarni postopek, tako predvideva, da bi vsak posameznik, ki na zdravljenje čaka nad dopustno dobo, storitev lahko opravil pri kateremkoli izvajalcu zdravstvene dejavnosti, plačnik pa bi ostal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Tako bi zavarovanim osebam omogočili, da uveljavijo pripadajočo pravico do zdravstvenega varstva in dostopa zdravstvene storitve v obsegu pravic, kot jih določa zakon, in z neposrednim plačilom takšne zdravstvene storitve iz zbranih premij obveznega zdravstvenega zavarovanja. Slednje bi veljalo tudi v primeru izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti zunaj javne zdravstvene mreže, kadar je v okviru javne zdravstvene mreže presežena najdaljša dopustna čakalna doba, piše v predlogu zakona.

Cilj slednjega je vključitev vseh razpoložljivih resursov, ki jih ima Slovenija, in to pod istimi pogoji, kot to sedaj velja v javnih zdravstvenih zavodih. S tem v NSi k trem zakonskim predlogom, ki jih je do zdaj za reševanje težav v zdravstvu pripravila vladna stran, dodajajo četrti steber, to so pacienti, je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik strokovnega odbora NSi za zdravstvo Matjaž Trontelj.