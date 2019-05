NSi bi spremenila postopek imenovanja komisarja, koalicija temu ni naklonjena

Spreminjanje postopka imenovanja evropskega komisarja iz Slovenije ta hip ne pride v poštev, ne vidim nobene potrebe po tem, je poudaril premier Marjan Šarec v odzivu na predlog NSi za spremembe postopka. Tudi slovenskega volilnega sistema ne spreminjamo tik pred parlamentarnimi volitvami, je ponazoril.

NSi bo vložila predlog zakona v povezavi s postopkom imenovanja evropskega komisarja iz Slovenije, po katerem bi morala kandidata za ta položaj podpreti večina izvoljenih evroposlancev. S tem bi ljudje, ki jih bodo izvolili, neposredno vplivali na odločanje o novem komisarju, je pojasnila nosilka liste NSi na evropskih volitvah Ljudmila Novak.

Koalicija ni naklonjena predlogu NSi glede imenovanja komisarja.

'Zadeve so jasne' O komisarskem kandidatu na vladi še niso govorili niti niso vključili tega vprašanja v koalicijska pogajanja, komisarska zgodba je tako odprta, o tem bodo govorili po evropskih volitvah, je še povedal premier glede komisarskega kandidata ter izpostavil, da so prva manjšinska vlada in da imajo precej partnerjev v koaliciji. Sicer pa se ve, kakšen je postopek. Če ne bo hitro konsenza, kandidata predlaga predsednik vlade, zadeve so jasne, je še poudaril. Šarec izpostavlja, da ne bodo v predvolilni kampanji odpirali te razprave, ker se lahko preveč prelevi v strankarsko dogajanje. Pravi, da načrt o načinu izbire kandidata ima v glavi, a da je še prezgodaj govoriti o tem.

Šarec: Sicer pa se ve, kakšen je postopek. Če ne bo hitro konsenza, kandidata predlaga predsednik vlade, zadeve so jasne. FOTO: AP

Koalicija ni naklonjena predlogu NSi glede imenovanja komisarja Koalicijske stranke niso naklonjene predlogu zakona NSi v zvezi s postopkom imenovanja evropskega komisarja iz Slovenije, po katerem bi kandidata za ta položaj podprla večina izvoljenih evroposlancev. V LMŠ ne vidijo potrebe po spremembi, v SMC pa ga ne podpirajo, ker bi bila takšna ureditev unikum v našem pravnem redu. Kot so zapisali v poslanski skupini SMC, imajo evropski poslanci jasno vlogo v okviru postopka imenovanja Evropske komisije v Evropskem parlamentu. Kandidati za evropske komisarje so zaslišani pred pristojnimi delovnimi telesi, o komisiji pa glasuje tudi celoten Evropski parlament, so pojasnili. "Če bi se že pogovarjali o morebitnih spremembah postopka oblikovanja predloga evropskega komisarja, bi veljalo razmisliti o večji vlogi državnega zbora,"so poudarili. Iz poslanske skupine LMŠ pa so sporočili, da je v Sloveniji uveljavljen postopek imenovanja člana Evropske komisije, ki ga izvaja tudi velika večina držav EU. V tem trenutku ne vidijo potrebe, da bi postopek imenovanja tik pred volitvami spreminjali. Poudarili so, da je bolj pomembno vprašanje, kot kdo imenuje, kaj bo kandidat za komisarja naredil za Evropsko unijo in Slovenijo, ki je del nje. Tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je poudaril, da se pravil ne spreminja med igro in če bi že spreminjali postopek, bi se morali tega lotiti po evropskih volitvah. Ocenil je, da so evropske volitve blizu in da stranke iščejo pozornost. "Verjetno je tudi NSi šla iz tega naslova v to akcijo."

NSi bo vložila predlog zakona v povezavi s postopkom imenovanja evropskega komisarja iz Slovenije, po katerem bi morala kandidata za ta položaj podpreti večina izvoljenih evroposlancev. FOTO: Miro Majcen