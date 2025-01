NSi dvomi v razpis za nakup helikopterjev, MNZ očitke zavrača

"Večnamenska helikopterja bosta za poškodovane in težko bolne pomenila mnogo slabše pogoje, pa tudi slabše pogoje za delo reševalnih ekip. V helikopterjih bodo na voljo zgolj pritrdišča za medicinsko opremo. Kupili bomo helikopterje brez nujne medicinske opreme," je očital poslanec NSi.

MNZ na to odgovarja, da ocenjena vrednost celotnega projekta HNMP znaša 49,9 milijona evrov. V ocenjeni vrednosti projekta so predvideni nakup dveh helikopterjev, ureditev baze na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, ureditev baze na Letališču Edvarda Rusjana Maribor, nove zaposlitve kadra, usposabljanja, vzdrževanje helikopterjev in podobno. "Pavšalno ocenjevanje, da pomoči potrebni in reševalci ne bodo nič na boljšem, je zlonamerno in škodljivo," pravijo na ministrstvu.

"Namen zlate ure je, da je pacient po poškodbi znotraj ene ure na kirurški mizi. Namenski helikopter mora izpolnjevati vse, kar omogoča najboljše doseganje tega cilja. Dosegati mora visoko hitrost križarjenja, saj to omogoča kratek čas leta do pacienta in kratek čas leta proti bolnišnici. Namenski helikopter mora biti opremljen z vitlo, saj pri tem niso potrebni pristanek helikopterja na najbližjem primernem terenu, namestitev vrvi, počasen dvig z vpetimi reševalci, počasen let na kraj nesreče in spust reševalcev do pacienta. Namenski helikopter mora biti opremljen z vrhunsko namensko opremo, saj reševalna ekipa pacienta že v helikopterju oskrbuje do prihoda v bolnišnico," pojasnjujejo.

Kot pojasnjujejo tudi na ministrstvu za zdravje, se bo prenosna medicinska oprema nabavila v ločenem postopku, saj gre za prenosno medicinsko opremo, ki bo v lasti javnega zdravstvenega zavoda, ki mora opremo tudi ustrezno vzdrževati. Ker v izvajanju dejavnosti HNMP delujejo trije javni zdravstveni zavodi, se bo po izbiri ponudnika namenskih helikopterjev lažje določila oprema čim bolj enotnega tipa, glede na zmožnosti izbranega ponudnika.

Ministrstvo za zdravje ocenjuje, da je vsebina javnega naročila primerna za zagotavljanje vseh naštetih operativnih nalog, ki jih bosta namenska helikopterja izvajala in spadajo v področje nujne zdravstvene oskrbe. Odločitev Vlade o določitvi prevoznika, nabavi namenskih plovil in ustrezni ureditvi pogojev za skupno bivanje in delovanje letalskih posadk in zdravstvenega osebja, predstavlja prve ključne korake k razvoju modernega sistema reševanja življenj s pomočjo helikopterjev kot javne zdravstvene službe, so prepričani.

Ali res ni predvidenega sistema za prevoz inkubatorjev za prevoz novorojenčkov?

Kot je dodal Vrtovec, v razpisu za nakup helikopterjev ni predviden niti sistem za prevoz inkubatorjev za prevoz novorojenčkov. To pomeni, da bodo morale reševalne ekipe inkubatorje v helikopter vsakič naložiti same.

Kot na to odgovarjajo na MNZ, sklep vlade določa, da se helikopterska nujna medicinska pomoč ter medbolnišnični helikopterski prevozi in helikopterski prevozi otrok v inkubatorjih v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 965/2012 dolgoročno izvajajo kot državna aktivnost z zrakoplovi Policije. Operativna karakteristika prevoz inkubatorja je potrebna in tudi zahtevana v tehnični specifikaciji, ki je del razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, vendar ne točno s sistemom POWERLOAD. Pojasnjujejo, da je na trgu več proizvajalcev helikopterjev, ki ponujajo različne rešitve opreme oziroma sisteme. Z zahtevo po opremi oziroma sistemu POWERLOAD, ki jo po naročniku znanih podatkih nudi samo en proizvajalec helikopterjev, bi naročnik neupravičeno omejeval konkurenco med ponudniki, so zapisali. Tako baza na letališču v Ljubljani kot baza v Mariboru zagotavljata enakomerno in hitro odzivnost kjer koli v Sloveniji, zagotavlja ministrstvo.

Na več sestankih predstavnikov obeh resorjev se je dogovorilo o načinu skupnega dela in uskladilo zahteve zdravstvene stroke glede namenske uporabe helikopterja za potrebe zdravstva, ki zajemajo primarno reševanje enote helikopterske nujne medicinske pomoči, kamor spada tudi reševanje s pomočjo elektromotornega vitla na težko dostopnih terenih ter nujne sekundarne prevoze pacientov med bolnišnicami, kamor sodi tudi prevoz kritično bolnih otrok z inkubatorji, pa pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje.

Po drugi strani pa je v razpisu po besedah Vrtovca opredeljenih veliko zahtev za opremo, ki jo za svoje delo potrebuje policija. Med drugim je naštel pritrdišča za vpenjanje vrvne ograje, osem dodatnih posamično odstranljivih sedežev in policijsko komunikacijsko opremo. "Če je helikopter namenjen reševanju težko poškodovanih ljudi, potrebuje postelje, in ne ozkih sedišč za prevoz potnikov oziroma policistov, ki izvajajo redne operativne naloge," je dejal poslanec. Po njegovih besedah helikopterja glede na razpis ne bosta imela tako imenovanih sani, pač pa kolesa, kar bo otežilo pristajanje na razmočenem terenu ali v snegu.

MNZ na to odgovarja: "Navedba, da bo imel namenski reševalni helikopter kolesa namesto sani, je zavajajoča. Ponudniki namreč lahko ponudijo tudi druge verzije v primeru, da proizvajalec ponujenega helikopterja ne nudi tricikel uvlečljivega podvozja, torej lahko tudi helikopter s pristajalnimi sanmi."



"Navedba, da se HNMP izvaja le v vidnem dnevu dneva, je izredno žaljiva za vse predane posadke HNMP, ki vsak dan požrtvovalno pomagajo pomoči potrebnim in rešujejo dragocena življenja. V Sloveniji je infrastruktura, ki omogoča vzletanje in pristajanje helikopterjev v instrumentalnih meteoroloških razmerah, zagotovljena le na mednarodnih letališčih, kar pomeni, da lahko helikopter na teh letališčih poleti in pristane tudi v megli. Pri tem velja, da so še vedno opredeljene minimalne vremenske razmere za letenje, v katerih se letenja ne sme izvajati, tako kot to velja tudi za potniška letala. Prednost je v tem, da lahko reševalni helikopter v slabem vremenu vzleti in se vrne nazaj na letališče po instrumentalnih pravilih letenja. Četudi ne more pristati na bolnišničnem heliportu, ki je lahko prav tako v megli, lahko oskrbi in pripelje pacienta v nadaljnjo oskrbo s pristankom na letališču ali pa leti do druge bolnišnice, ki ni v megli," so še dodali na MNZ.

Ali so barve v nasprotju z evropskimi standardi?

Razpisni pogoji pa ne zahtevajo zaščite helikopterskega rotorja, kar bi bilo po mnenju NSi nujno za zagotavljanje varnosti pacientov in reševalcev. Helikopterja bosta v barvah policije, in ne v barvah reševalnih vozil, kar je po besedah Vrtovca v nasprotju z evropskimi standardi.