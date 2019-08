NSi gre v spremembe, postati želijo sredinska stranka

Tonin je ponovil, da je NSi stranka, ki povezuje, in ob tem poudaril pripravljenost na sodelovanje. "Sprejmemo tudi, da lahko vladna koalicija sodeluje naprej v utečeni smeri, kot je do sedaj," je povedal.

Sredinski pogled zagovarjajo tako pri pogledu na ekonomijo kot pri pogledu na svet. "Seveda se pa zavedamo, da je naša moč odvisna od naših korenin," je dejal in dodal, da so korenine lokalni odbori stranke.

Projektno sodelovanje z vlado Tonin vidi v obliki sodelovanja "od zakona do zakona, od projekta do projekta". "Mi ne želimo podpisovati nobenega dogovora, ker imajo sedanji koalicijski partnerji in tudi Levica težave s tem, da se podpisani dogovori ne držijo. Tudi koalicijski poslanci o tem odkrito govorijo v parlamentu," je opozoril.

Ocenil je, da trenutno sodelovanje vlade in Levice ne omogoča strukturnih reform in razvojnega preboja. V NSi si pri tem želijo reform in sodelovanja predvsem na področjih zdravstva, trga dela ter državnih investicij.

Za odpravo čakalnih vrst v zdravstvu je, tako Tonin, treba izkoristiti kapacitete, ki so na razpolago, tako v državnih kot zasebnih zavodih. "Če želimo hitro odpraviti čakalne vrste, bi moral ZZZS državljanom plačati zdravljenje pri katerem koli izvajalcu," je dejal. Spomnil je na anomalije pri povračilu stroškov za zdravljenje v zasebnih zavodih. Namreč, če se bolnik zdravi v zasebnem zavodu v tujini, mu ZZZS stroške povrne, medtem ko jih v Sloveniji ne. V teh stališčih vidi tudi več stičnih točk z ministrom za zdravjeAlešem Šabedrom.

Na trgu dela je po mnenju Tonina treba povečati zainteresiranost za delo, trenutno je po njegovem mnenju razlika med delom in nedelom premajhna. Želijo pa si tudi drugače zastavljene državne investicije. Te bi, tako Tonin, morale služiti predvsem ljudem in varovanju okolja, in ne gradbenim baronom.

Spomnil je na partnerstvo za razvoj, ki je obstajalo v preteklosti. "Morda ne bi bilo napačno, če bi ta koalicija razmišljala o kakšnem takšnem partnerstvu za razvoj. Gre za to, da se opoziciji ponudi predloge zakonov še preden pridejo v formalno proceduro," je dodal.

Sicer vladi napoveduje, da bo mandat uspela pripeljati do konca. "Mislim, da bodo vzdržali brez večjih težav in napetosti. Lahko vidite, da so kljub vsem napetostim vsi mirno, pridno, tiho in vztrajajo naprej," je dodal. Vezanje proračuna na zaupnico je po Toninovi oceni smiselno. "To pomeni, da vso to repenčenje odpade. Tisti, ki so zraven, morajo pač proračun podpreti, če pa nisi zraven, pa vlada razpade," je še pojasnil.

Glede plačnih nesorazmerji pa je Tonin spomnil svoj na predlog, s katerim bi znotraj iste mase plač razmerja med funkcionarji uredil pravičneje. "Odgovornost ministra za finance in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu je precej drugačna, plača pa precej podobna," je dodal. Plače predsednika vlade in države ter najvišjih funkcionarjev pa se mu zdijo prenizke. Višja plačila bi po njegovih besedah omogočila, da bi "postala politika bolj privlačna za uspešne in bolj sposobne".