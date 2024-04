Stranka NSi prva vložila listo kandidatov za evropske volitve

"S sestavo naše liste želimo sporočiti, da želimo resno povezati slovensko nacionalno in evropsko politiko, kar pomeni, da vse probleme, ki jih ima tako ali drugače Slovenija, prenašati na evropski nivo in tudi evropske priložnosti nazaj na Slovenijo ," je navedel. Dodal je, da si bo stranka NSi na volitvah prizadevala za dva evropska poslanca, kampanja pa se bo odvijala na terenu in blizu ljudem.

Predsednik NSi Matej Tonin je poudaril, da so prihajajoče volitve prelomne, saj se bo v prihodnjih petih letih "odločalo na nekaterih ključnih področjih, kar se tiče ekonomije, zelenega prehoda, obrambe, varnosti in sociale," in zato ni vseeno, kdo bo državljane Slovenije zastopal v evropskem parlamentu. " Mi si želimo močnejše Evrope, ki bo prispevala k temu, da bomo lahko v tem prečudovitem okolju živeli mirno, dostojno in pa tudi sproščeno ," je zatrdil.

Pri tem je ponovno poudaril, da v NSi nasprotujejo izvedbi referendumov na dan evropskih volitev, in dodal, da so o tej temi danes spregovorili tudi z vodstvom Državne volilne komisije (DVK). Po njegovih navedbah so v DVK poudarili, da hkratna izvedba evropskih volitev in referendumov ne pomeni bistveno nižjih stroškov. Izvedba vsega hkrati pa bi bila zelo tehnično zapleten zalogaj tudi za DVK in za vse volilne odbore, je prepričan.

Na predlagani listi NSi je devet kandidatk in kandidatov, in sicer Tonin, predsednica strankinega podmladka Katja Berk Bevc, župan Svete Trojice v Slovenskih goricah David Klobasa, občinska svetnica na Ravnah na Koroškem Mojca Erjavec, ljubljanska mestna svetnica Mojca Sojar, vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj, poslanka Vida Čadonič Špelič, poslanec Jernej Vrtovec in evropska poslanka Ljudmila Novak.

Državna volilna komisija bo o veljavnosti vložene liste kandidatov odločala na eni izmed prihodnjih sej. Rok za vlaganje list kandidatov se sicer izteče 10. maja.