NSi na evropske volitve s programom za močno Evropo

Kot je povedal predsednik NSi Matej Tonin , je Evropa pred številnimi izzivi, tako od znotraj kot od zunaj, izzivi pa prihajajo tako z vzhoda kot zahoda. "Krepi se Kitajska, prebuja se Rusija, tudi Amerika postaja bolj nepredvidljiva, zato okolje, s katerim se srečujemo, postaja vse večji izziv. Tu so še migracije, s katerimi se soočamo že od leta 2015, in postajajo pomembna tema, s katero se bo v prihodnosti ukvarjala Evropska unija," je dejal.

Za njimi so se zvrstili še lanska kandidatka za županjo Raven na Koroškem Mojca Erjavec , nova predsednica strankinega podmladka Katja Berk Bevc in nekdanji obrambni minister v Drnovškovi vladi Franci Demšar . Listo zaključuje nekdanji minister Janševe vlade Žiga Turk .

Nosilka liste Ljudmila Novak je vesela, da lahko vodi listo svoje stranke, hkrati pa hvaležna Peterletu, ki je oral ledino in na prvih evropskih volitvah odločilno pripomogel k zmagi stranke in k temu, da je lahko tudi sama nabirala izkušnje v evropskem parlamentu.

Za dosego primernih rezultatov potrebujejo tudi poslance, ki bodo gradili na dialogu in povezovanju, tudi to pa po Toninovih besedah predstavljajo njihovi kandidati. Svet NSi je ob tem danes sprejel še program pred evropskimi volitvami, ki so ga poimenovali Zaupanje. "Kdorkoli bo na teh volitvah svoj glas oddal za NSi, bo dobil garancijo, da bo EU močna tudi v prihodnosti in da se bo okrepila tudi slovenska identiteta," je še dodal.

Prvak NSi zato meni, da je treba v Evropo poslati najboljše, izkušene, kompetentne, predvsem pa energične ljudi, ki bodo znali izpostavljati prave teme in se modro odločati. Njihova kandidatna lista po njegovem pooseblja vsebino in usmeritev stranke, ki želi okrepiti slovensko identiteto in narediti močno EU, to pa je mogoče le z najboljšimi.

Evropska unija je po njenem zagotovilo za ohranjanje miru, večje varnosti, medsebojnega sodelovanja, spoštovanja in povezovanja. Zaveda se tudi njenih slabosti, krize institucij, rahlega oddaljevanja od ljudi zaradi reševanja bank, brexita ali migracij, kar je zadnje čase šibilo zaupanje vanjo. A je Novakova ob tem prepričana, da lahko s pametno in povezovalno politiko in iskanjem rešitev Evropa znova postane močnejša.

"Nekateri bi si želeli šibko Evropo, mi pa želimo močno, kredibilno Evropo in Evropo blagostanja, v katero si želijo priti številni ljudje. Nobena povezava v svetu še ni bila tako trdna in ni trajala toliko časa ter ni omogočala takšne gospodarske rasti in sodelovanja. Predvsem pa nam zagotavlja mir, kar je zelo pomembno na območju, kjer so se v zgodovini odvijale številne vojne," je dejala nosilka liste.

Evropa po njenem zato ima prihodnost, če bo sodelovala in bo šla v smeri zmanjševanja birokratskih ovir, če bo vlagala v razvoj in raziskave in imela posluh za svoje ljudi. Kot evropska poslanka se bo zavzemala, da bi Slovenija znašla svoje mesto znotraj EU, sicer pa je prepričana, da bodo s svojim programom dosegli odličen rezultat na volitvah.