Slovenija

NSi na volitve skupaj s SLS in Fokusom Marka Lotriča

Ljubljana, 19. 01. 2026 21.31 pred 27 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA
NSi z SLS in Fokusom podpisala izjavo o možnem sodelovanju na volitvah

NSi je soglasno potrdila sporazum o skupnem nastopu na volitvah v DZ s SLS in Fokusom Marka Lotriča. Seznanili so se tudi s kandidati, ki jih bodo po načrtih prispevali na skupno listo. To bodo morali v celoti potrditi še v prihodnjih dneh. Pred tem, predvidoma v sredo, pa bodo predsedniki treh strank sporazum o sodelovanju tudi podpisali.

Potrditev sporazuma na zasedanju izvršilnega odbora in sveta stranke NSi je tako še zadnji korak pred podpisom sporazuma, v katerem bo desnosredinski trojček določil pogoje sodelovanja in obveznosti vseh sodelujočih strank.

Predsedniki teh Jernej Vrtovec, Tina Bregant in Marko Lotrič bodo sporazum podpisali predvidoma v sredo. Zatem bo v prihodnjih tednih sledila predstavitev skupne kandidatne liste. Nanjo bo po dosedanjih načrtih največ kandidatov iz NSi, in sicer 49, medtem ko jih bo SLS prispevala 24, Lotričev Fokus pa 15.

NSi se je seznanila z naborom kandidatov, ki jih namerava sama predlagati na skupno listo, dokončno potrjevanje pa bo sledilo ob potrjevanju celotne liste na strankinih organih, so pojasnili v stranki. Ta korak bo sledil po podpisu sporazuma.

SLS in Fokus pa sta zeleno luč svojim kandidatom pa tudi sporazumu prižgali že minuli teden, ko so oboje obravnavali organi strank.

NSi, SLS in Fokus bodo skupaj nastopile na volitvah.
NSi, SLS in Fokus bodo skupaj nastopile na volitvah.
FOTO: Bobo

Med kandidati SLS bodo tako ob predsednici Bregant med drugim še župan Naklega Ivan Meglič, župan Litije Franci Rokavec in župan Sevnice Srečko Ocvirk. Med kandidati Fokusa medtem predsednika stranke Lotriča in generalne sekretarke Monike Kirbiš Rojs ne bo. So pa v naboru strankinih kandidatov med drugim državni svetnik Marko Staroveški, nekdanji direktor Spirita Tomaž Kostanjevec, podjetnik Marko Kajzer, dirigent Patrik Greblo in sekretar komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Rok Šimenc.

Večjih sprememb pri že dogovorjeni razdelitvi okrajev in naboru kandidatov tako ni več pričakovati, čeprav naj bi bile kakšne rošade v primeru umika katerega izmed kandidatov še mogoče. A v vseh treh strankah tej opciji pripisujejo manj možnosti.

nsi sls fokus volitve 2026

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klobasazulu
19. 01. 2026 21.53
gol...en bi samo dp korita ha
Odgovori
0 0
Vera in Bog
19. 01. 2026 21.52
Sami brezvezniki. Raje Stražo !
Odgovori
0 0
peresni
19. 01. 2026 21.47
NSi je v zelo resnih preiskavah in obtožbah glede kraje denarja državnim podjetjem, glede koruptivnega financiranja stranke...da o DARS na železnicah lopovščini sploh ne govorimo. SDS pa je itak kriminalna pijavka že 30 let ... Ampak kaj češ, policija je njihova in SD jih z roko v roki pokriva ves čas...gliha skup štriha. V vseh javnih služb službah pa imajo skupaj tako vse pod kotrolo. Tudi NSi ščitijo, dokler jih poslušno uboga.
Odgovori
+0
1 1
mario7
19. 01. 2026 21.47
Autsajderji.
Odgovori
+0
1 1
macolagobec
19. 01. 2026 21.34
Vsi skupaj ne bodo zbrali za en "burek".
Odgovori
+1
2 1
