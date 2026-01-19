NSi na volitve skupaj s SLS in Fokusom Marka Lotriča

Potrditev sporazuma na zasedanju izvršilnega odbora in sveta stranke NSi je tako še zadnji korak pred podpisom sporazuma, v katerem bo desnosredinski trojček določil pogoje sodelovanja in obveznosti vseh sodelujočih strank.

Predsedniki teh Jernej Vrtovec, Tina Bregant in Marko Lotrič bodo sporazum podpisali predvidoma v sredo. Zatem bo v prihodnjih tednih sledila predstavitev skupne kandidatne liste. Nanjo bo po dosedanjih načrtih največ kandidatov iz NSi, in sicer 49, medtem ko jih bo SLS prispevala 24, Lotričev Fokus pa 15.

NSi se je seznanila z naborom kandidatov, ki jih namerava sama predlagati na skupno listo, dokončno potrjevanje pa bo sledilo ob potrjevanju celotne liste na strankinih organih, so pojasnili v stranki. Ta korak bo sledil po podpisu sporazuma.

SLS in Fokus pa sta zeleno luč svojim kandidatom pa tudi sporazumu prižgali že minuli teden, ko so oboje obravnavali organi strank.