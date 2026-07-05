NSi: Napovedovali boj proti korupciji, zdaj molčijo

Policist je bil prvič na večerji v moderni restavraciji. Ko je naslednji dan prišel v službo, ga je kolega vprašal, kako je bilo. "Super je bilo, samo na koncu imajo čuden običaj, da jedo zobotrebce. Dva mi je uspelo pojesti, potem pa nisem mogel več." "Koliko so jih pojedli pa drugi?" "Ne vem, ker so jih skrivali z rokami!"