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Slovenija

NSi: Napovedovali boj proti korupciji, zdaj molčijo

Ljubljana, 05. 07. 2026 20.03 pred 1 uro 1 min branja 17

Avtor:
Nika Kunaver
Jernej Vrtovec na dnevu NSi v Šentrupertu

Po glasnih predvolilnih obljubah o boju proti korupciji se je po izbruhu afere o domnevnem podkupovanju državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu koalicija zavila v molk. Damijan Jaklin po očitkih o domnevnem sprejemanju denarja ne namerava odstopiti, političnih posledic pa za zdaj ne napoveduje niti prvak Nove Slovenije Jernej Vrtovec, njegov strankarski in ministrski šef.

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KOMENTARJI17

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ArkaMast
05. 07. 2026 21.14
Saj, v Sloveniji imamo tudi lepo tradicijo, ampak ta je res tista najgrša.
Odgovori
0 0
FERDO9
05. 07. 2026 21.12
TEOLOG koliko avtoceste si že naredil ponoči? SI kar enak BLEFER kot tvoj kamarat Stevo!
Odgovori
0 0
ReAnDa
05. 07. 2026 21.10
Včasih je bilo plešite. Sedaj pa? Kateri odgovor je najbližji temu vprašanju? A Šimfate v neskončnost. B Molčite. C Ignorirate. D Iščete izbranega "krivca". Ideja za nalogo od Mundota.
Odgovori
0 0
Polkavalčekrokenrol
05. 07. 2026 21.06
če jih Vučič inštruira o borbi proti korupciji potem vsak ve kje smo in vsak ve da je to dno,da nižje ne gre,amen
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+3
3 0
mungus
05. 07. 2026 21.04
marsikaj so vsi napovedovali....sedaj so pa že na začetku v taki greznici da že cela naša prelepa SLOVENIJA zaradi tega smrdi in se že duši. ja aj ...so obljubljali zato da so zavladali....sedaj je pa en sam bljek!!!
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+2
2 0
indigokid
05. 07. 2026 21.04
močnejši so od usode, nihče jim nič ne more, zato jim je pa vseeno, lahko počno kar hočejo, v naslednjih štirih letih pričakujemo lahko še ogromno afer, najmanj eno na teden, da se bo pozabilo na prejšnje, haha
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+1
2 1
Lastniki česarkoli
05. 07. 2026 21.03
Vrtovec je to danes rešil pri spovedi
Odgovori
+2
3 1
PetindvajsetUR
05. 07. 2026 21.03
Še zacel niso zares, pa so ze pokazal prave obraze. Stevanoviceva Laz, Logarjevtrojanc, Vrtovec&Ivan.....korupcija 1a. Dejte jih se volit,....beeeee, beeeee
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+4
6 2
suleol
05. 07. 2026 21.01
vsi so oblublal boj proti korupciji a vsi prav vsi imajo roke v marmeladi
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+3
4 1
ArkaMast
05. 07. 2026 20.44
Težko mi je, ko politične stranke omenjajo Boga in se šopirijo, kot da imajo njegov avtogram. Po tem pa gledaš ta njihov never ending story lumparije.
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+10
12 2
periot22
05. 07. 2026 20.44
Glede korupcije naj začnejo pri sebi!
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+7
8 1
fljfo
05. 07. 2026 20.39
Evo, da so desni isti kot levi...Eni pa se še vedno dajejo na eno stran in branijo enega ali drugega...
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+13
13 0
Ali63
05. 07. 2026 20.37
Vrtovcu je muca popapala jezik.
Odgovori
+12
12 0
ArkaMast
05. 07. 2026 20.34
To ni lepo.
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+4
4 0
SDS-NSi-Butale
05. 07. 2026 20.26
NSi je združba ki zlorablja krščanske vrednote in cerkev za svoje koristi (volilne glasove) Operirajo za finančne koristi. V svoji biti pokvarjena stranka.
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+24
24 0
kovanec
05. 07. 2026 20.22
Komaj čakam da se začnejo ukvarjati s korupcijo. Loga a bo to kmalu?
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+19
20 1
kovanec
05. 07. 2026 20.14
Prevaranti.
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+17
19 2
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