NSi: Napovedovali boj proti korupciji, zdaj molčijo
Po glasnih predvolilnih obljubah o boju proti korupciji se je po izbruhu afere o domnevnem podkupovanju državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu koalicija zavila v molk. Damijan Jaklin po očitkih o domnevnem sprejemanju denarja ne namerava odstopiti, političnih posledic pa za zdaj ne napoveduje niti prvak Nove Slovenije Jernej Vrtovec, njegov strankarski in ministrski šef.
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