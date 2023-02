NSi ni zbrala dovolj podpisov: interpelacije proti ministrici Vrečko ne bo

NSi ne bo vložila interpelacije zoper ministrico za kulturo Vrečko, saj z osmimi poslanci nima zadostnega števila podpisov za vložitev. Pri tem so računali na glasove poslancev SDS, ki pa svoje podpise pogojujejo s podpisi NSi k interpelaciji celotne Golobove vlade. V NSi sicer podpore k interpelaciji vlade ne izključujejo, a poudarjajo, da vsebine še niso videli.

V NSi so po vladni odločitvi o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije spisali interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko in jo v sopodpis poslali manjšinskima poslancema in SDS. NSi ima namreč v DZ osem poslancev, interpelacijo pa lahko po poslovniku DZ vloži najmanj 10 poslancev, zato bi potrebovali podpise še dveh poslancev. Rok za vložitev interpelacije se je iztekel danes ob 12. uri.

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti sta že prej sporočila, da podpisov ne bosta prispevala. V SDS pa so te pogojevali s podpisi vseh poslancev NSi k interpelaciji o delu vlade premierja Roberta Goloba. V NSi danes enako kot že v četrtek zatrjujejo, da podpore interpelaciji vlade ne izključujejo, saj z njenim besedilom še niso seznanjeni. Pomembno za njihovo odločitev o morebitni podpori pa bi bilo tudi, koga bi v SDS ob glasovanju o konstruktivni nezaupnici ponudila kot mandatarja. Prvak SDS Janez Janša je sicer danes na Twitterju zapisal, da je interpelacija zoper celotno vlado razprava o delu vlade in ne konstruktivna nezaupnica. Ta po poslovniku DZ lahko sledi razpravi, običajno pa ne, je še zapisal in dodal, da je bilo to prvaku NSi Mateju Toninu in generalnemu sekretarju stranke Robertu Ilcu tudi predstavljeno na sestanku. Vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj pa je v današnji izjavi poudaril, da je celodnevna razprava ob interpelaciji o delu vlade tako močno opozicijsko orodje, da jo je nujno zaključiti s predlogom konstruktivne nezaupnice vladi.

