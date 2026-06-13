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NSi: 'Novo je le to, da so poslanci končno izvedeli, česa so obtoženi'

Ljubljana, 13. 06. 2026 09.44 pred 38 minutami 2 min branja 26

Avtor:
Ti.Š. K.K.
Stranka NSi vstopa v koalicijo z SDS in Demokrati

Nova Slovenija se je odzvala na naše razkritje, da bodo morali trije vidni člani stranke, s predsednikom na čelu, pred sodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat se bodo na sodišču zagovarjali v primeru iz leta 2023, ko je Knovs, ki ga je takrat vodil Žakelj, na Policiji – le nekaj dni po izbruhu afere podkupovanja na Darsu – preverjal, ali se 15 osebam, tudi vpletenim v to afero, prisluškuje. Na ljubljanskem okrajnem sodišču pa so zdaj presodili, da je obtožni predlog utemeljen. "Poudarjamo, da so poslanci delo v okviru KNOVS opravljali v skladu z zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. Verjamemo, da se bo to na koncu potrdilo tudi na sodišču," medtem pravijo v NSi.

"Obtožnica v zadevi KNOVS ni pravnomočna, prav tako sodnica ni razpisala predobravnavnega naroka. Novo je le dejstvo, da so poslanci NSi po dveh letih in pol končno izvedeli, česa so obtoženi. Zadeva se bo obravnavala po skrajšanem postopku, ko bo, v skladu z določbami Sodnega reda, prišla na vrsto. Kdaj to bo, ni znano. Po znanem receptu morda tik pred naslednjimi volitvami ..." je stranka Nova Slovenija (NSi) sinoči sporočila preko družbenega omrežja X. Ob tem so še poudarili, da so poslanci delo v okviru KNOVS opravljali v skladu z zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. "Verjamemo, da se bo to na koncu potrdilo tudi na sodišču," so še dodali.

S tem zapisom se je NSi odzvala na naše včerajšnje razkritje, da bodo morali predsednik NSi in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, vodja poslanske skupine Nove Slovenije Janez Žakeej in nekdanji šef poslancev Jožef Horvat pred sodnika.

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To torej pomeni, da so na Okrajnem sodišču v Ljubljani presodili, da je obtožni predlog, ki ga je letos februarja vložilo Specializirano državno tožilstvo (SDT), utemeljen. Torej, da tožilstvo lahko dokaže, da so člani NSi storili kaznivo dejanje. Da so opravili preizkus obtožnega predloga, so potrdili tudi na sodišču.

Obvestilo, da bo v zadevi razpisan predobravnavni narok, sta Horvat in Žakelj že dobila, medtem ko Vrtovec pošte za zdaj še ni prevzel. Kdaj bo narok sklican še ni jasno.

Tožilstvo jih sicer obtožuje zlorabe uradnega položaja – ker so z glasovanjem nenapovedan nadzor na Policiji omogočili in ker nato tajne podatke iz tega nadzora nato sporočili svojim strankarskim kolegom.

Vrtovec: Zopet so iz rokava potegnili že stokrat 'prežvečene' in nesmiselne obtožbe

Objavo NSi na X je poobjavil tudi Jernej Vrtovec, ob tem pa zapisal: "Pred volitvami so nas z izmišljenimi aferami želeli uničiti, da bi preprečili desno vlado. Ni jim uspelo. V trojčku smo dosegli izvrsten rezultat, ključen za desno vlado."

Ter še, da imamo zdaj desno vlado, ministri NSi pa da so se že dokazali s svojim delom in učinkovitostjo. "Zopet so iz rokava potegnili že stokrat 'prežvečene' in nesmiselne obtožbe. Z napadom želijo slabiti in razbijati desno vlado. Tudi tokrat jim ne bo uspelo. Laž 'Svobode' bo kmalu razkrinkana in bo klavrno končala," je dodal infrastrukturni minister.

Jernej Vrtovec pravi, da gre za napad, s katerim se želi slabiti desno vlado.
Jernej Vrtovec pravi, da gre za napad, s katerim se želi slabiti desno vlado.
FOTO: Luka Kotnik

Zjutraj se je oglasil tudi kmetijski minister iz vrst NSi Janez Cigler Kralj. "Dobro smo začeli in nas je treba spet malo umazati. Tudi novinarski standardi so očitno kršeni. Ni popuščanja," je prikimal svojemu strankarskemu šefu.

NSi Jernej Vrtovec Knovs obtožni predlog

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KOMENTARJI26

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JanezOrban
13. 06. 2026 10.39
To bo najslabša in najbolj pokvarjena vlada v zgodovini Slovenije.
Odgovori
+1
1 0
JanezOrban
13. 06. 2026 10.38
Najbolj pokvarjena vlada v zgodovini Slovenije
Odgovori
+2
2 0
oberzajebant
13. 06. 2026 10.37
Vlada, ki jo imamo sedaj, kaže na eno samo polomijo. Brez vsakega znanja, samo obljube. Aroganca in nadutost so glavne vrline......
Odgovori
+2
2 0
galeon
13. 06. 2026 10.38
Imajo zapornika za vodjo. Je rekorder v času bivanja v zaporih med vsemi do sedaj.
Odgovori
+1
1 0
marker1
13. 06. 2026 10.36
Sami levi komentarji, oziroma obupano tuljenje v luno.
Odgovori
-1
0 1
oberzajebant
13. 06. 2026 10.38
ti že veš, kako to izgleda. In zopet boš....kmalu.
Odgovori
0 0
oberzajebant
13. 06. 2026 10.33
Za vse druge vrtijo jezik, kaj je narobe. Kar prav je , da jih dobijo po njihovem umazanem jeziku.
Odgovori
+0
1 1
galeon
13. 06. 2026 10.30
Bratovškova in Vrtovec dobro vesta na katerem ministrstvu se da največ pokrast in goljufat. Zato se pa tako objemata na stolčku.
Odgovori
+1
2 1
Rde?a pesa in hren
13. 06. 2026 10.28
Nil novega, ima prav tale oseba: v politiki sami tatovi, goljufi, izkoriščevalci, nekateri že obsojeni, nekateri obtoženi, nekateri osumljeni, vse to zadostuje poprečnemu človeku da ve, s kom ma opravka oz bi mu moralo zadostovati, pa ne. . Ampak: ali tako potem tudi voli? Ne, ker je zaslepljen z leporečjem. Slovenci imajo itak kratko pamet pa kratkorične užitke. Žal.
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+2
3 1
gebo 1
13. 06. 2026 10.25
Če bi si kdo upal preiskati golobovo blado bi jih morali vse pozapreti.
Odgovori
-2
3 5
kovanec
13. 06. 2026 10.32
Kako veš?
Odgovori
+0
1 1
oberzajebant
13. 06. 2026 10.34
malo kar tako, knee.....
Odgovori
0 0
ulebule
13. 06. 2026 10.17
sami poštenjaki so v politiki.... NE
Odgovori
+3
5 2
Superhik koalicija
13. 06. 2026 10.14
Hihihi.......tale vlada je res ena sama komedija.....nižali bomo davke......zdaj pa bi dvignili ddv pa goriva bodo najcenejša v regiji.....Ko se najdejo poštenjakarji iz NSi in SDS na kupu je to garant za uspešnost Slovenije in narodovo blagostanje.
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+3
6 3
bandit1
13. 06. 2026 10.22
Sponzorjem je potrebno vrniti, pa iz našega žepa. Tudi goriva ni bilo pred volitvami, sedaj pa dvig marž.
Odgovori
+1
2 1
?rni Ov?ar
13. 06. 2026 10.05
Študirat teologijo, ali kakšno zahtevno tehnično fakulteto , kot npr. fakulteto za elektro tehniko ali fakulteto za gradbeništvo..... logika, matematika in fizika sta običajno za študenta teologije znanstvena fantastika .
Odgovori
+4
8 4
abc123def456
13. 06. 2026 10.21
teologija - logika preigravanja, pakiranja tezko dojemljivih pojmov, principov v metafore - ni ravno slabo za sluzbo v politiki. podrocja se prepletajo. npr. sedanji papez je tudi matematik... zahtevna tehnicna fakulteta .... o tem bi se dalo romane pisati, a tudi molk je dovolj poveden.
Odgovori
+1
1 0
Perrun
13. 06. 2026 10.04
Men je ta stranka najbolj antipatićpčna, sami neki nesposobneži, ki jih vleče k denarju, hkrati so pa brez vsakih vrednot.
Odgovori
+11
14 3
Bonaventura
13. 06. 2026 09.59
Vsi so in še bodo krivi....edino Zoki in Robi nikoli....tako nedolžna, da jima perutničke rasejo...
Odgovori
+1
10 9
?rni Ov?ar
13. 06. 2026 10.06
nsi (cerkev) in Janez že znani tiči!!!!!!!!!!
Odgovori
+4
6 2
borjac
13. 06. 2026 09.56
Nič strahu Židovski guverner Republike Slovenije(včasih demokratske) Janez Janša , bo vse to preko Mosada porihtal , sodnikom bodo jajca stisnili in vse bo OK.
Odgovori
+5
10 5
zvoneti
13. 06. 2026 09.52
Jagodni izbor slovenskega parlamenta: predsednik vlade - obsojenec, predsednik parlamenta - obsojenec, ministri - obtoženci v kazenskih postopkih, notarsko overjeni lažnivec predsednik parlamenta, njegov poslanec, državi dolžen 50.000€, blokiran račun, ne dviguje pošte, ne hodi na sodišče, neodziven za upnike...Ali res ne premoremo boljših kandidatov? Žalost in beda.
Odgovori
+11
17 6
Perrun
13. 06. 2026 10.05
Verjetno gre za najslabšo vlado kadarkoli
Odgovori
+4
7 3
zibertmi
13. 06. 2026 09.48
kako je že rekel janša -enkrat pride račun
Odgovori
+9
12 3
zibertmi
13. 06. 2026 09.48
Korupcija je bila tista magična beseda, s katero si je slovenska desnica več kot leto dni odklepala vrata do vrnitve na oblast. Zdaj v vladajoči koaliciji o početju Katje Kokot in spornih poslih Borisa Mijiča samo molčijo
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+8
12 4
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