NSi: 'Novo je le to, da so poslanci končno izvedeli, česa so obtoženi'

"Obtožnica v zadevi KNOVS ni pravnomočna, prav tako sodnica ni razpisala predobravnavnega naroka. Novo je le dejstvo, da so poslanci NSi po dveh letih in pol končno izvedeli, česa so obtoženi. Zadeva se bo obravnavala po skrajšanem postopku, ko bo, v skladu z določbami Sodnega reda, prišla na vrsto. Kdaj to bo, ni znano. Po znanem receptu morda tik pred naslednjimi volitvami ..." je stranka Nova Slovenija (NSi) sinoči sporočila preko družbenega omrežja X. Ob tem so še poudarili, da so poslanci delo v okviru KNOVS opravljali v skladu z zakonom o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb. "Verjamemo, da se bo to na koncu potrdilo tudi na sodišču," so še dodali. S tem zapisom se je NSi odzvala na naše včerajšnje razkritje, da bodo morali predsednik NSi in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, vodja poslanske skupine Nove Slovenije Janez Žakeej in nekdanji šef poslancev Jožef Horvat pred sodnika.

To torej pomeni, da so na Okrajnem sodišču v Ljubljani presodili, da je obtožni predlog, ki ga je letos februarja vložilo Specializirano državno tožilstvo (SDT), utemeljen. Torej, da tožilstvo lahko dokaže, da so člani NSi storili kaznivo dejanje. Da so opravili preizkus obtožnega predloga, so potrdili tudi na sodišču. Obvestilo, da bo v zadevi razpisan predobravnavni narok, sta Horvat in Žakelj že dobila, medtem ko Vrtovec pošte za zdaj še ni prevzel. Kdaj bo narok sklican še ni jasno. Tožilstvo jih sicer obtožuje zlorabe uradnega položaja – ker so z glasovanjem nenapovedan nadzor na Policiji omogočili in ker nato tajne podatke iz tega nadzora nato sporočili svojim strankarskim kolegom.

Vrtovec: Zopet so iz rokava potegnili že stokrat 'prežvečene' in nesmiselne obtožbe

Objavo NSi na X je poobjavil tudi Jernej Vrtovec, ob tem pa zapisal: "Pred volitvami so nas z izmišljenimi aferami želeli uničiti, da bi preprečili desno vlado. Ni jim uspelo. V trojčku smo dosegli izvrsten rezultat, ključen za desno vlado." Ter še, da imamo zdaj desno vlado, ministri NSi pa da so se že dokazali s svojim delom in učinkovitostjo. "Zopet so iz rokava potegnili že stokrat 'prežvečene' in nesmiselne obtožbe. Z napadom želijo slabiti in razbijati desno vlado. Tudi tokrat jim ne bo uspelo. Laž 'Svobode' bo kmalu razkrinkana in bo klavrno končala," je dodal infrastrukturni minister.

Jernej Vrtovec pravi, da gre za napad, s katerim se želi slabiti desno vlado. FOTO: Luka Kotnik