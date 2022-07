NSi: Odstranjevanje ograje je strokovno neutemeljeno

V NSi so skeptični, da bodo dodatna tehnična sredstva, kot so droni, zagotavljala enako stopnjo varnosti kot taktične ovire, kot je ograje označil Janez Žakelj. Odločitev za odstranitev ograje je pripisal izpolnjevanju predvolilnih obljub, zato to potezo razume kot lahkomiselno in tvegano. "Ocenjujemo, da brez resne varnostne preveritve tega ne bi bi smeli storiti," je dejal.