NSi po pogovoru z Vizjakom: Če je res nagovarjal k utaji davka, potem bi moral odstopiti

V NSi menijo, da bi moral okoljski minister Andrej Vizjak odstopiti s položaja, če bodo nadaljnje preiskave pokazale, da je posnetek pogovora med njim in podjetnikom Bojanom Petanom pristen. Če pa ni, je to po oceni NSi nedopusten poskus medijske diskreditacije ministra. Na sestanku jim je Vizjak zatrdil, da gre za lepljene posnetke. Med drugim je Vizjak prst uperil proti t. i. smetarski mafiji, ki se ga domnevno želi znebiti.

Potem ko smo v ponedeljek objavili 14 let star posnetek, na katerem naj bi tedanji gospodarski minister Vizjak Petanu predlagal, kako se izogniti plačilu davka, so v koalicijski NSi od zdajšnjega okoljskega ministra zahtevali pojasnila. Vizjak jim je okoliščine in dejstva v zvezi z zvočnim posnetkom predstavil v sredo, so sporočili iz NSi in dodali, da jim je zagotovil, da gre za lepljene posnetke, ki so posneti v različnih časih in kontekstih. "Poudaril je še, da je pred 14 leti veljala drugačna korporativna zakonodaja. Takrat ni bilo Slovenskega državnega holdinga ali Agencije za upravljanje kapitalskih naložb, ampak je vlada v številnih primerih delovala kot skupščina," so sestanek z ministrom strnili v koalicijski stranki.

icon-expand Andrej Vizjak trdi, da ima čisto vest. FOTO: Luka Kotnik

Če bodo nadaljnja razkritja ali preiskave pokazale, da je posnetek pristen in da je minister Vizjak res nagovarjal k utaji davka, potem bi moral po prepričanju NSi odstopiti. "Če pa se izkaže, da posnetek ni pristen in gre za manipulacijo različnih posnetkov, pa je to po naši oceni nedopusten poskus medijske diskreditacije ministra," so sporočili iz stranke. Vizjak: Gre za zlepljenko Okoljski minister je tudi v oddaji 24UR ZVEČER odgovarjal, da gre za zlepljenko, konstrukt zoper njega, ker se ga želi znebiti "smetarska mafija". Spomnil je, da so glave ministrov že letele zaradi smeti. "Spomnite se ministra Erjavca, tudi on je moral odstopiti zaradi smetarskih kant. Gre za že videno, konstrukt, ki ga akterji smetarske mafije uporabljajo prav za ta namen – ob najavljenih spremembah zakonodaje, ki bi končno naredile red."

Spomnil je, da je okoljsko ministrstvo pripravilo zakon o varstvu okolja, ki po njegovih besedah sledi načelom varovanja okolja in interesom ljudi, podpirajo pa ga tudi nevladne organizacije. "To pomeni konec velikim dobičkom te smetarske mafije," je dejal. Kdo pa sploh je domnevna smetarska mafija, ki jo Vizjak omenja, ko si poskuša oprati ime? Šlo naj bi za šest podjetij, ki si deli slovenski trg z odpadno embalažo. Med drugim je notranji minister Aleš Hojs celo razkril, da je bil s posnetkom že pred časom seznanjen. "Več let star prisluh ministra Vizjaka mi je bil predstavljen že pred časom, z opozorilom, da bo ob pravem času predvajan in uporabljen za rušenje njega in vlade," je zapisal na družbenem omrežju. Nekadnji predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec je za njegovo ravnanje dejal, da meče slabo luč na cleotno vladno ekipo, predvsem pa nanj. Kazenski zakonik jasno pravi, da mora vsaka uradna oseba prijaviti takšno kaznivo dejanje. Če je Hojs vedel za te posnetke, bi moral to prijaviti. Tisti, ki ve za nekaj takega, pa tega ne prijavi, tudi naredi kaznivo dejanje, je bil jasen Štefanec. Na novinarska vprašanja pa ne odgovarja drugi akter zgodbe Bojan Petan. Prav tako se še na afero "glupi davki" nista odzvala premier Janez Janša in predsednik države Borut Pahor.