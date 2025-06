NSi predlaga nekatere davčne razbremenitve

V poslanski skupini NSi so v zakonodajni postopek vložili predlog novele zakona o dohodnini, s katero bi uvedli nekatere davčne razbremenitve. Davčno obravnavo t. i. normirancev bi vrnili v sistem, ki je bil v veljavi pred letos uveljavljenimi davčnimi spremembami, predlagajo pa tudi davčno razbremenitev najemnin, še posebej za mlade in družine.

Cilji predloga novele so po navedbah manjše izmed opozicijskih poslanskih skupin po eni strani poenostavitev poslovnega okolja in ugodnejši pogoji za poslovanje v sistemu dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih odhodkov oz. t. i. normirancev. Obenem želijo v NSi davčno razbremeniti tudi stanovanjske najemnine, še posebej za družine in mlade. Po predlogu bi tako znova vzpostavili ureditev za normirance na sistem pred spremembami, ki je bil s tem letom uveljavljen skladno z lani jeseni sprejetimi davčnimi spremembami.

Najvišja dovoljena meja za sodelovanje v sistemu za polne normirance se je namreč z novim letom znižala s 100.000 na 60.000 evrov letnih prihodkov, za popoldanske pa s 50.000 na 30.000 evrov. Hkrati se je za prve zvišala meja za uveljavljanje 80-odstotnih normiranih stroškov na 60.000 evrov, za druge pa je ostala pri 12.500 evrov, nad tem pa je mogoče uveljavljati 40-odstotne normirane stroške.

Znižali bi tudi davčno stopnjo pri oddajanju premoženja v najem

Obenem v NSi predlagajo znižanje davčne stopnje pri oddajanju premoženja v najem s 25 na 15 odstotkov. Dodatno predlagajo petodstotno obdavčitev za najemodajalce, ki nepremičnino oddajajo mladim posameznikom do 30. leta in mladim družinam. V NSi so močno kritični do vladne davčne in ekonomske politike. Po besedah poslanca in podpredsednika stranke Jerneja Vrtovca imajo podjetniki, gospodarstvo, zaposleni "po treh letih vlade Roberta Goloba dovolj vladnega molzenja in davčnega primeža".

Kot je na današnji novinarski konferenci vnovič zatrdil Vrtovec, je vlada ljudem in gospodarstvu v zadnjih treh letih naložila za milijardo evrov dodatnih davkov, posledice pa so upad BDP za 0,8 odstotka v prvem četrtletju ter slabše makroekonomske napovedi domačih in tujih ustanov. Vlada ima po Vrtovčevih besedah mačehovski odnos do obrtnikov in podjetnikov, pri čemer primarno ne gre za velike gospodarske družbe, ampak za manjše, ki imajo pet do 10 zaposlenih in plačujejo "izjemno visoke obdavčitve", še nove pa se obetajo kmalu.

'Gospodarstvo, obrtniki in podjetniki naj počakajo še eno leto'

Sporočilo predlaganih davčnih razbremenitev je tako po poslančevih navedbah to, "da je drugačna politika od politike Svobode možna in da obstajajo tudi politične stranke, ki imajo do podjetništva drugačen odnos". "Moje ključno sporočilo eno leto dni pred sestavo nove vlade je, da naj gospodarstvo, obrtniki in podjetniki počakajo še eno leto. Ne obupajte, ne zapirajte firm, ne poslušajte predsednika vlade, da lahko svoja podjetja selite na sosednjo Hrvaško ali pa finančnega ministra, da jih lahko selite v davčno še ugodnejšo Bosno in Hercegovino, ampak ostanite tukaj v Sloveniji," je gospodarstvu sporočil Vrtovec. NSi po njegovih besedah izvaja pritisk na vlado "po celotnem igrišču", saj da je pritisk tudi edina stvar, ki zaleže.

Glede predlogov za davčno razbremenitev dohodkov od dajanja premoženja v najem pa je Vrtovec povedal, da gre za ukrep, ki bi pripomogel k temu, da bi splošna populacija, ki najema stanovanja, predvsem pa mladi in mlade družine, plačevali nižje najemnine. Znižanje stopnje davka na oddajo premoženja v NSi vidijo tudi kot ukrep za večjo preglednost in manj oddajanja na črno, saj bi bilo tudi v interesu najemodajalcev, da oddajanje priglasijo in da imajo s tem večjo varnost, saj bi bile pogodbe sklenjene zakonito.

Napovedal predlog ukrepov za celovito rešitev stanovanjske problematike