NSi predlaga znižanje DDV na osnovna živila

Kot so danes sporočili iz stranke, je pobuda povzeta po predlogu novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki ga je v DZ vložila NSi, a ni dobil podpore koalicijskih strank. "Zakona NSi niso podprli, sami pa ukrepov za omejitev rasti cen hrane niso sprejeli," so kritični v stranki.
Prepričani so, da bi ta ukrep konkretno pripomogel k pocenitvi hrane, "ki si jo mnogi čedalje težje privoščijo". Navajajo podatek, da se je hrana od leta 2022 podražila za tretjino, dohodki pa da temu niso sledili, in dodajajo, da je znižanje DDV za hrano nedavno napovedala Avstrija in da k podobnemu ukrepu med drugimi pozivajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
S spletno peticijo želijo vladajočim sporočiti, da je treba ukrepati in ustaviti podražitve hrane.
Nabor osnovnih živil je povzet po košarici 15 osnovnih živil, ki jih je vlada zajela v projekt spremljanja cen živil, in sicer so to pšenična bela moka, kruh, testenine, goveje, svinjsko in piščančje meso, mleko, jogurt, poltrdi polmastni siri, maslo, jajca, sveže sadje in zelenjava, sončnično olje ter beli sladkor.
