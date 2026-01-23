NSi predlaga znižanje DDV na osnovna živila

Kot so danes sporočili iz stranke, je pobuda povzeta po predlogu novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki ga je v DZ vložila NSi, a ni dobil podpore koalicijskih strank. "Zakona NSi niso podprli, sami pa ukrepov za omejitev rasti cen hrane niso sprejeli," so kritični v stranki.

Prepričani so, da bi ta ukrep konkretno pripomogel k pocenitvi hrane, "ki si jo mnogi čedalje težje privoščijo". Navajajo podatek, da se je hrana od leta 2022 podražila za tretjino, dohodki pa da temu niso sledili, in dodajajo, da je znižanje DDV za hrano nedavno napovedala Avstrija in da k podobnemu ukrepu med drugimi pozivajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.