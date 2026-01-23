Naslovnica
Slovenija

NSi predlaga znižanje DDV na osnovna živila

Ljubljana, 23. 01. 2026 15.51

Avtor:
STA L.M.
Košarica živil

Stranka NSi je skupaj s svojim podmladkom zagnala spletno peticijo, s katero zbira podporo za znižanje stopnje DDV za 15 osnovnih živil z 9,5 na pet odstotkov. Prepričani so, da bi ukrep pripomogel k pocenitvi hrane.

Kot so danes sporočili iz stranke, je pobuda povzeta po predlogu novele zakona o davku na dodano vrednost (DDV), ki ga je v DZ vložila NSi, a ni dobil podpore koalicijskih strank. "Zakona NSi niso podprli, sami pa ukrepov za omejitev rasti cen hrane niso sprejeli," so kritični v stranki.

Prepričani so, da bi ta ukrep konkretno pripomogel k pocenitvi hrane, "ki si jo mnogi čedalje težje privoščijo". Navajajo podatek, da se je hrana od leta 2022 podražila za tretjino, dohodki pa da temu niso sledili, in dodajajo, da je znižanje DDV za hrano nedavno napovedala Avstrija in da k podobnemu ukrepu med drugimi pozivajo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.



FOTO: Shutterstock

S spletno peticijo želijo vladajočim sporočiti, da je treba ukrepati in ustaviti podražitve hrane.

Nabor osnovnih živil je povzet po košarici 15 osnovnih živil, ki jih je vlada zajela v projekt spremljanja cen živil, in sicer so to pšenična bela moka, kruh, testenine, goveje, svinjsko in piščančje meso, mleko, jogurt, poltrdi polmastni siri, maslo, jajca, sveže sadje in zelenjava, sončnično olje ter beli sladkor.

NSi DDV živila peticija

KOMENTARJI58

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Maribor?an 1
23. 01. 2026 17.01
Bilo kdo bo znižal davek na plače bo naredil največ za delaven narod. Imamo najvišji davek na plače
Odgovori
0 0
SloButale
23. 01. 2026 17.00
NSi = pametujete da ste konc naporni... Vida Čadonič Špelič n@bija in poneumlja vse okoli sebe. Človek, ki jo posluša bi moral dobiti dodatek za obremenitev. Ste bili v vladi pa nič produktivnosti od vas. Da ne nadaljujem o vaši lažni morali in krščanskih vrednotah. Pa o tem kako samski moški člani razlagajo o družinskih vrednotah, ane sekretar... Skratka ena sama fasada laži in zavajanja.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
23. 01. 2026 16.56
Se strinjam z znižanjem davka na teh 15 osnovnih živil.
Odgovori
+2
2 0
zibertmi
23. 01. 2026 16.53
imeli ste 3x priliko za izvedbo,samo je bilo potrebno zase poskrbet.ste že našli toniniov kamion
Odgovori
+1
3 2
robica03
23. 01. 2026 16.50
Še bomo veselo kupovali v Italiji. Jutri grem po nakupih.
Odgovori
+3
3 0
enkve
23. 01. 2026 16.49
4,5% nižji davek se ne bo poznal pri ceni hrane niti 1% ceneje tudi, če vlada ukine ddv na prehrambene proizvode se cene ne bodo znižale, ker bodo trgovci enako ceno opravičevali s stroški energije, transporta, višjo nabavno ceno itd, populistični predlog nsi pred volitvami, no tudi drugi niso nič boljši razen Janez, on očitno nima programa in je vse sile vrgel v kritike trenutne vlade kar je njegova stalna napaka.
Odgovori
+3
5 2
hobotnica1
23. 01. 2026 16.48
Naj tudi 22% DDV znižajo nazaj na 19%, ker je od začasnega povečanja ostal na 22%.
Odgovori
+5
5 0
Holy50
23. 01. 2026 16.47
NSi to je nagrada trgovinam za podražitev. Korist bodo imeli le trgovci.
Odgovori
+3
5 2
jank
23. 01. 2026 16.47
NSi- jevci se delajo kot brezmadežne. Skupaj s SDS pa so nasprotovali zakonu, ki bi kriminalcem preprečil vstop v politiko.
Odgovori
+2
5 3
zvoneti
23. 01. 2026 16.45
NSI populistično kopira sosede, kar je sicer pohvalno, pri enormnih podražitvah, ki jih gledamo v trgovinah pa je to zanemarljiv znesek.
Odgovori
+2
4 2
anatomija
23. 01. 2026 16.43
So bili pred 4 leti v vladi in naj najprej povejo zakaj tega niso takrat storili. Zakaj imajo vsi take domislice ko so v opoziciji , ko so v koaliciji pa o tem nočejo niti slišati . če pa to kdo omeni pa imajo na zalogi vrečo izgovorov
Odgovori
+6
7 1
Jernej Sekirnik
23. 01. 2026 16.41
Hrana ena za 100, druga za 250% gor, nekaj je slo manj gor cca. 30%, zdaj pa bi dali par procentov dol pred volitvami
Odgovori
+3
4 1
Mojemnenjeinpika
23. 01. 2026 16.43
Nič ne bi dali oni dol. Oni bi znižali davek. Trgovci bodo rekli, da dihajo na škrge in da cen ne morejo znižat, ker so se povečali stroški dela.
Odgovori
+3
4 1
janez653
23. 01. 2026 16.40
za osnovna zivila davka sploh ne bi smelo biti
Odgovori
+7
8 1
Mojemnenjeinpika
23. 01. 2026 16.41
Zaradi tega ne bi bila čisto nič cenejša.
Odgovori
+1
3 2
jank
23. 01. 2026 16.39
Teolog Vrtovec se zares na vse spozna. Vsem soli pamet o razvoju gospodarstva in o davkih. Pa niti minute ni bil v kakšni gospodarski firmi, ves čas pa zase uspešno grabi iz državnih jasli in še kar bi.
Odgovori
+4
8 4
Groucho Marx
23. 01. 2026 16.39
Ko lewac sliši besedno zvezo 'znižanje davkov', pade v posebno psihološko stanje. Mešanica besnila, eksistenčnega strahu, teža v želodcu, delofobija, nekontrolirani izpadi, zmerjanje, pogojni refleks vrtenja pedal...
Odgovori
+0
6 6
Amenhotep
23. 01. 2026 16.40
To imajo lahko namesto kokaina. Še bolj zadane.
Odgovori
+0
2 2
Mojemnenjeinpika
23. 01. 2026 16.42
Frizerjem so že leta nazaj znižali DDV. In od takrat se samo še dražijo. Misliš, da bo s hrano kaj drugače?
Odgovori
+2
4 2
aloevera
23. 01. 2026 16.38
4 leta nič od nič zdaj pred volitvami pa vse 😄 ce bi bli vedno tako aktivni med mandati in z pravimi idejami, vsi, od 91ega naprej.. kako bi lepo živeli. Predlagam volitve na 1 leto.
Odgovori
+2
4 2
St. Gallen
23. 01. 2026 16.37
Avstrijci so znizali davek
Odgovori
+5
5 0
Mojemnenjeinpika
23. 01. 2026 16.40
In? V Italji imajo 4 % davek na hrano, cene so pa čisto enake kot pri nas. Kdo torej pobaše razliko?
Odgovori
+0
4 4
Groucho Marx
23. 01. 2026 16.44
A prav čisto enake cene da so? 🙈
Odgovori
+4
4 0
OrodniK
23. 01. 2026 16.44
Ja, zato hodi cela Z Slovenija po nakupih v Italijo, ker je 20-30% ceneje.... LOL
Odgovori
+3
4 1
Kameleon Kiddo
23. 01. 2026 16.37
Fajn lep predlog. Se strinjam. Malo čudno sicer hodit s.takimi predlogi na dan pred volitvami,zakaj ne ze prvi dan mandata? Aja....
Odgovori
+8
9 1
Mojemnenjeinpika
23. 01. 2026 16.36
Super. Darilo za trgovce. Potrošnik od tega ne bo imel nič.
Odgovori
+4
6 2
slayer2
23. 01. 2026 16.35
Spet vsi obljuljajo, ovce pa nasedejo!!!
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
