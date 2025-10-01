NSi predlaga znižanje DDV za 15 osnovnih živil

Nižjo stopnjo DDV predlagajo za pšenično belo moko, kruh, testenine, goveje, svinjsko in piščančje meso, mleko, jogurt, poltrdi polmastni sir, maslo, jajca, sveže sadje in zelenjavo, sončnično olje in beli sladkor.

Spremembe bi po njihovih ocenah zmanjšale davčno obremenitev ter prihodke iz DDV za približno 100 milijonov evrov letno.

Nabor so povzeli po košarici 15 osnovnih živil, katerih cene je spremljala vlada v projektu spremljanja cen živil, ki ga je začela jeseni 2022 in ga marca lani zaključila.

Kot so pojasnili, so bile cene življenjskih potrebščin po navedbah statističnega urada septembra na letni ravni višje za 2,6 odstotka, pri čemer so k letni inflaciji največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so se povišale za sedem odstotkov. K letni inflaciji so prispevale največ ali 1,3 odstotne točke.

O stanju na trgu zaradi višjih cen hrane in o možnih ukrepih danes ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić govori z deležniki v verigi preskrbe s hrano. Ukrepe za omejitev draginje in rasti inflacije je prejšnji teden v DZ napovedal premier Robert Golob.