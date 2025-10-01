Svetli način
Slovenija

NSi predlaga znižanje DDV za 15 osnovnih živil

Ljubljana, 01. 10. 2025 10.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
V.L.
Komentarji
42

NSi je v DZ vložila predlog dopolnitve zakona o davku na dodano vrednost (DDV). V njem predlagajo znižanje stopnje DDV z 9,5 odstotka na pet odstotkov za 15 osnovnih živil. Cilj predloga je ustvariti okoliščine, ki bodo omogočile znižanje ali vsaj omejitev rasti cen osnovnih življenjskih dobrin, so navedli.

Nakupovanje
Nakupovanje FOTO: Shutterstock

Nižjo stopnjo DDV predlagajo za pšenično belo moko, kruh, testenine, goveje, svinjsko in piščančje meso, mleko, jogurt, poltrdi polmastni sir, maslo, jajca, sveže sadje in zelenjavo, sončnično olje in beli sladkor.

Spremembe bi po njihovih ocenah zmanjšale davčno obremenitev ter prihodke iz DDV za približno 100 milijonov evrov letno.

Nabor so povzeli po košarici 15 osnovnih živil, katerih cene je spremljala vlada v projektu spremljanja cen živil, ki ga je začela jeseni 2022 in ga marca lani zaključila.

Kot so pojasnili, so bile cene življenjskih potrebščin po navedbah statističnega urada septembra na letni ravni višje za 2,6 odstotka, pri čemer so k letni inflaciji največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so se povišale za sedem odstotkov. K letni inflaciji so prispevale največ ali 1,3 odstotne točke.

O stanju na trgu zaradi višjih cen hrane in o možnih ukrepih danes ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić govori z deležniki v verigi preskrbe s hrano. Ukrepe za omejitev draginje in rasti inflacije je prejšnji teden v DZ napovedal premier Robert Golob.

Preberi še Neobdavčena božičnica, višja meja za normirance in udeležba delavcev pri dobičku?
nsi ddv košarica živil cene znižanje
Naslednji članek

Vzajemna: denar v kratkem na bančnih računih, delnice že izdane

Naslednji članek

'Ne pozabi nase!': pomembno pravočasno odkritje bolezni

KOMENTARJI (42)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stajerc22
01. 10. 2025 12.21
se spomnite 1kg kruha po 0,70€?😂
ODGOVORI
0 0
Maxx365
01. 10. 2025 12.20
Optimisti. Cene bodo ostale iste, le trgovci si bodo v žepe pospravili večjo razliko v marži. Kupec zaradi tega ne bo nič na boljšem.
ODGOVORI
0 0
toxicox
01. 10. 2025 12.16
po drugi strani bi pa vsem uzeli socialno moraš takoj naslednji dan dobit službo
ODGOVORI
0 0
mamma mia
01. 10. 2025 12.11
+5
Vrtovc poln pameti,ko je bil v vladi pa je moral modro molčati po ukazu princa teme.Kaj poreče na to?
ODGOVORI
7 2
BBcc
01. 10. 2025 12.15
+6
Saj ti vedno pametujejo ko niso v vladi. Ko so v vladi pa tema.😅
ODGOVORI
6 0
denden
01. 10. 2025 12.10
+6
To še ne pomeni, da bodo trgovci takoj znižali cene teh živil za 4,5%. A mislite, da živila, katerim v akciji znižajo ceno za 20-40%, prodajajo z izgubo?
ODGOVORI
6 0
Lujzek Biber
01. 10. 2025 12.08
+2
Ukinit skupaj z sđs
ODGOVORI
6 4
Groucho Marx
01. 10. 2025 12.15
-1
Najprej bo ukinjen golobnjak.
ODGOVORI
1 2
wsharky
01. 10. 2025 12.04
+3
tile iz NSI se sedaj spet pojavljajo v javnosti, da jih desničarski volivci ne bi pozabili in da ne bi volili SDS in Logarja satelit od SDS-a
ODGOVORI
5 2
truelies
01. 10. 2025 11.59
+7
Kako patetično, predvolilni bonboni. Nič niso naredili v tem mandatu niti eni niti drugi.
ODGOVORI
7 0
wsharky
01. 10. 2025 11.58
+12
mene zanima pa naj mi kdo razloži zakaj je paloma wc papir v avstriji cenejši kot v trgovini v sloveniji? marže trgovcev so prevelike in pika
ODGOVORI
12 0
wsharky
01. 10. 2025 11.57
+8
ministrica Mateja bo vse uredila
ODGOVORI
8 0
Klobasazulu
01. 10. 2025 11.54
+0
kake budalee so vsi kvazi politiki v slo..
ODGOVORI
1 1
Želko Kacin
01. 10. 2025 11.53
+3
do včeraj ste se smejali srbiji in vučiču
ODGOVORI
4 1
Pajo_36
01. 10. 2025 11.51
+1
A boste že nehal s tem? Ko ste bili an vladi NSi niste naredili NIČ na temo, da bi takrat takoj znižali cene nafte in energentov ! Nič ! Prosili smo vas od logistike, prevozov in tako dalje, da bi mogoče to ne generiralo tako inflacijo. Hrana se kupuje, hrana je dobrina, ki jo vsak rabi, tako da potrošnik naj pove, kaj se kupuje in kaj ne. Tole je samo darilo korporacijam spet, nič drugega, če mi ena stvar se dobro prodaja, ne bom znižal cene, tud če je DDV zmanjšan. In spet darilo vašim volilcem, ki večinoma s teh branž volijo desne, spet kmetom in ostlaim, medtem ko delavec bo pa spet na trgu. Mislim potrošnja. Niti naš poizkus, niti hrvaški ni ne vem kaj dosegel s tem...največ dosežete z zmanjševanje cen energije, ampak ko je inflacija lahko eksplodirala tudi je, nazaj ne bo ne vem kaj šla. Spet dajete svojim možnosti večjih profitov, medtem kot farški kakor ste, ste proti božičnicam, oz. na trg to dat, kar je napaka. Točno vsi vemo, kaj se tukaj dela NSi.... ker imate vsi roke v PEtrolu, ste proti omejevanju cen energentov, ampak oglasi za prodajalca na Petrilu: regres 2400, božičnica 1700, pa eno največjih profitov ima recimo Petrol ! Vaše pravljice razdavčitve plač, bi za seboj potegnile višji DDV, ker drugače ne gre, tako da ravno višji DDV pomeni spet višje cene, drugje ne bi dobili keša, razen z obdavčitvijo kapitala in premoženja, kar ste pa itak proti. Sicer pa, ko ste na vladi ne naredite nič, sploh za delavca ne, ko ste v opoziciji pa vpijete in branite kmete, ki se jim krave do vampa valajo v dreku, da se promovirate na vasi.
ODGOVORI
9 8
Rožice so zacvetele
01. 10. 2025 11.51
-2
Zakaj pa ne znižajo kaj, kar je zdravo, med naštetimi živili sta zdravi 2, morda, pogojno, tri.
ODGOVORI
2 4
461864
01. 10. 2025 11.51
+7
Predvolilni golaži se že talajo, po volitvah pa spet zategovanje pasu.
ODGOVORI
8 1
UNLETMLE
01. 10. 2025 11.49
+5
Super, samo še marže, je treba omejiti, vsem trgovcem, pa bo. Končno dobra ideja po dolgem času. LP
ODGOVORI
7 2
ArkaMast
01. 10. 2025 11.48
+5
Cerkev naj se financira sama. Če ne gre, naj gredo vsi "duhovni delavci" v šihte kot vsi ostali ali pa naj ugasnejo dejavnost kot vsi ostali ki ne zaslužijo dovolj. Molit itak že znamo in to lahko počnemo kjer koli in kadar koli. Živimo v tržnem gospodarstvu. Ravno tovrstni politiki kot primer umetnike tiščijo v tržno gospodarstvo. Ker so sami spolitizirali in skomercializirali duhovnost to zahtevajo še od umetnikov..... in po tem take bombončke mečejo pred volitvami.
ODGOVORI
8 3
nilly
01. 10. 2025 12.03
+0
Poleg "duhovnih delavcev", ki družbi nekaj doprinesejo - dušno zdravje vernikov ni zanemarljivo, bi predlagala, da na šiht pošljete prejemnike socialnih pomoči - za začetek tiste, ki imajo po dve zdravi roki in nogi.
ODGOVORI
1 1
ArkaMast
01. 10. 2025 12.11
+3
Dušno zdravje vernikov ni zanemarjivo za to se naj raje lotijo tega ne pa politike. Preveč odnesejo glede na doprinos. Enkrat jih nisem slišal v pomirjevalnem tonu, naj se narod spravi. Samo hujskaštvo in delitev na naše in "grešnike".
ODGOVORI
3 0
Davorin Trstenjak
01. 10. 2025 11.48
+2
Ddv dol - cene gor, razlika nikili ne bo v prid potrošniku
ODGOVORI
3 1
Dildoslav
01. 10. 2025 11.37
+4
Dokler se ne naredi neka "zadruga", ki bi bila v lasti vseh Slovencev, lahko dajo ddv na 0%, pa bo še vedno trgovec navijal cene.
ODGOVORI
6 2
Aijn Prenn
01. 10. 2025 11.35
+5
Tam ne morem, bom pa tukaj; skrajno neprimerno se mi zdi, da po portalu vlačite zapornika, ki je proti plačilu nekoga umoril ali pa ga vsaj pomagal umoriti.
ODGOVORI
7 2
rdec_kot_teran
01. 10. 2025 11.45
+7
Imate prav, vedno manj člankov je dovoljeno komentirati.
ODGOVORI
7 0
mamma mia
01. 10. 2025 12.08
+1
Svoboda govora je,ko se lahko med seboj pogovarjaš.Bolj potiho!Po njihovo.
ODGOVORI
1 0
ssecnik
01. 10. 2025 12.20
Ti tepci nimajo pojma da njihov portal gledamo samo zaradi komentarjev.Ni komentarjev,ni klikov,ni denarja....booooomm.
ODGOVORI
0 0
