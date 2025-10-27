NSi predlagala zakonodajni sveženj, SDS zahteva odpravo 'dvojnih meril'

Poslanska skupina SDS je po tragediji v Novem mestu vložila zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali ukrepe za preprečitev nadaljnjega nasilja in kriminala posameznih Romov na jugovzhodu Slovenije in v Posavju ter za trajno rešitev romskih vprašanj. V NSi medtem menijo, da je napočil čas za sprejetje zakonodajnega svežnja, ki so ga že večkrat neuspešno vložili v državni zbor.

Poslanec SDS Zvone Černač trdi, da imajo smrt 48-letnika v Novem mestu na vesti predsednik vlade Robert Golob, ministri, poslanci koalicije, pa tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je s svojimi javnimi dejanji in izjavami podpirala romsko skupnost, ne pa večinsko prebivalstvo, ki je bilo ustrahovano. Ob tem odgovornost po njegovem nosi tudi vodstvo Policije, tožilstva in sodišča.

Zvonko Černač FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Dejal je, da so opozarjali na stopnjevanje nasilja posameznih Romov na Dolenjskem. Podali so več predlogov za reševanje romskih vprašanj in podprli predloge zakonov, ki so jih v DZ vložili župani s podporo več kot 30.000 podpisnikov pred dvema letoma. Černač je dejal, da je koalicija vse predloge zavrnila, obstruirali so številne sklicane seje komisije za peticije in človekove pravice in se po besedah Černača norčevala iz predlogov. V SDS ocenjujejo, da bi bil prvi in najbolj učinkovit ukrep odstop Goloba in čimprejšnje predčasne volitve. To se ne bo zgodilo, zato so danes vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ. Njihovi zahtevi so se pridružili tudi poslanci NSi.

NSi s svojim zakonodajnim svežnjem

Da je napočil čas za sprejetje zakonodajnega svežnja, menijo tudi v NSi. S tem bi bila varnost v Sloveniji večja, več pa bi bilo tudi reda in socialne pravičnosti, so dejali na novinarski konferenci. A opozicijska poslanka Vida Čadonič Špelič se boji, da bo ostalo le pri praznih besedah. "Tragični dogodek v Novem mestu je pokazal, kako neučinkovita je vlada," je poudarila poslanka NSi in predsednica strankinega sveta Vida Čadonič Špelič. Poziva jih, naj o ukrepih resno premisli ali pa naj odstopi. Prav tako bi moral po njenem prepričanju odstopiti generalni direktor Policije Damjan Petrič. Policisti namreč niso ustrezno vodeni in nimajo prave podpore vodstva, ampak so "prestrašeni", je poudarila. Predsednik NSi in strankin poslanec Jernej Vrtovec je pojasnil, da je predlagani sveženj zakonov nastal na pobudo domačinov, v DZ pa so ga vložili že večkrat. Vendar so jih koalicijski poslanci po njegovih navedbah vsakokrat obtoževali nestrpnosti in hujskanja, namesto da bi jih podprli.

Vida Čadonič Špelič FOTO: Bobo icon-expand

Brez varnosti po njegovem opozorilu ni niti svobode, niti gospodarske pobude, niti zdravstva. Glede na to v NSi znova pozivajo vlado in koalicijo, da predlagani zakonodajni sveženj podprejo, "še preden pride do novih tragedij". Prepričan je, da je aktualna vlada državo v treh letih in pol na več področjih pripeljala v kaos. Pri tem je naštel več področij od zdravstva do javnih financ. Slovenija pa po njegovem opozorilu potrebuje stabilnost in red, ne pa kaosa.

Prevzgoja mladoletnih storilcev, pogoj za vozniški izpit končan vsaj 7. razred osnovne šole

V predlaganem zakonskem svežnju NSi je po besedah Čadonič Špeličeve predlog sprememb zakona o kazenskem postopku, po katerem bi mladoletne storilce prevzgojili. Po predlogu sprememb zakona o voznikih bi bil pogoj za vozniški izpit tudi obiskovanje osnovne šole devet let in končan vsaj 7. razred osnovne šole. S tem želijo povečati varnost v cestnem prometu. Po predlogu sprememb zakona o urejanju trga dela pa bi bil izbris iz evidence brezposelnih hitrejši. Na tak način bi omejili možnosti za zlorabo instituta pomoči za brezposelne.

Po predlogu sprememb zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih bi se otroški dodatek in socialna pomoč začasno izplačevala v materialni obliki, če otrok ne hodi v šolo. Te spremembe je DZ sicer po poslankinih besedah sicer sprejel, ni pa hkrati navodil, kako naj se spremembe izvajajo. Prav tako v NSi predlagajo spremembe zakona o socialno varstvenih prejemkih, v skladu s katerimi bi se socialna pomoč začasno izplačevala v materialni obliki, če niso plačani računi denimo za elektriko in za komunalo. Ob tem predlagajo, da DZ takoj potrdi zakonske predloge, ki jih je danes tudi s podpisi poslancev SDS v zakonodajno proceduro vložila NSi in so po besedah poslanca predlogi, ki so jih pred dvema letoma poslanci zavrnili.

SDS od generalnega direktorja Policije zahteva odstop

Več sklepov so državnemu zboru predlagali tudi v SDS. Med drugim vlado pozivajo, da pripravi celovit zakonodajni paket za reševanje romskih vprašanj, ki ga je obljubila že pred dvema letoma, po tistem, ko je vladajoča koalicija zavrnila predlog zakonov posameznih županov s podporo več kot 30.000 podpisnikov. Zahtevajo, da takoj odpravijo dvojna merila pri zakonodaji na področju odkrivanja, pregona in obravnave kaznivih dejanj, ki so jih storili Romi. Vlado so pozvali, da takoj sprejme ukrepe za vzpostavitev mehanizmov za obravnavo in ugotavljanje odgovornosti vseh nosilcev javnih funkcij in oseb, ki so z aktivnim delovanjem ali opustitvijo dolžnega ravnanja prispevali k uveljavitvi ali toleriranju teh dvojnih standardov.