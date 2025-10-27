Svetli način
Slovenija

NSi predlagala zakonodajni sveženj, SDS zahteva odpravo 'dvojnih meril'

Ljubljana, 27. 10. 2025 13.36 | Posodobljeno pred 31 minutami

STA
Poslanska skupina SDS je po tragediji v Novem mestu vložila zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali ukrepe za preprečitev nadaljnjega nasilja in kriminala posameznih Romov na jugovzhodu Slovenije in v Posavju ter za trajno rešitev romskih vprašanj. V NSi medtem menijo, da je napočil čas za sprejetje zakonodajnega svežnja, ki so ga že večkrat neuspešno vložili v državni zbor.

Poslanec SDS Zvone Černač trdi, da imajo smrt 48-letnika v Novem mestu na vesti predsednik vlade Robert Golob, ministri, poslanci koalicije, pa tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je s svojimi javnimi dejanji in izjavami podpirala romsko skupnost, ne pa večinsko prebivalstvo, ki je bilo ustrahovano. Ob tem odgovornost po njegovem nosi tudi vodstvo Policije, tožilstva in sodišča.

Zvonko Černač
Zvonko Černač FOTO: Damjan Žibert

Dejal je, da so opozarjali na stopnjevanje nasilja posameznih Romov na Dolenjskem. Podali so več predlogov za reševanje romskih vprašanj in podprli predloge zakonov, ki so jih v DZ vložili župani s podporo več kot 30.000 podpisnikov pred dvema letoma. Černač je dejal, da je koalicija vse predloge zavrnila, obstruirali so številne sklicane seje komisije za peticije in človekove pravice in se po besedah Černača norčevala iz predlogov.

V SDS ocenjujejo, da bi bil prvi in najbolj učinkovit ukrep odstop Goloba in čimprejšnje predčasne volitve. To se ne bo zgodilo, zato so danes vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ. Njihovi zahtevi so se pridružili tudi poslanci NSi.

NSi s svojim zakonodajnim svežnjem

Da je napočil čas za sprejetje zakonodajnega svežnja, menijo tudi v NSi. S tem bi bila varnost v Sloveniji večja, več pa bi bilo tudi reda in socialne pravičnosti, so dejali na novinarski konferenci. A opozicijska poslanka Vida Čadonič Špelič se boji, da bo ostalo le pri praznih besedah. 

"Tragični dogodek v Novem mestu je pokazal, kako neučinkovita je vlada," je poudarila poslanka NSi in predsednica strankinega sveta Vida Čadonič Špelič. Poziva jih, naj o ukrepih resno premisli ali pa naj odstopi. Prav tako bi moral po njenem prepričanju odstopiti generalni direktor Policije Damjan Petrič. Policisti namreč niso ustrezno vodeni in nimajo prave podpore vodstva, ampak so "prestrašeni", je poudarila.

Predsednik NSi in strankin poslanec Jernej Vrtovec je pojasnil, da je predlagani sveženj zakonov nastal na pobudo domačinov, v DZ pa so ga vložili že večkrat. Vendar so jih koalicijski poslanci po njegovih navedbah vsakokrat obtoževali nestrpnosti in hujskanja, namesto da bi jih podprli.

Vida Čadonič Špelič
Vida Čadonič Špelič FOTO: Bobo

Brez varnosti po njegovem opozorilu ni niti svobode, niti gospodarske pobude, niti zdravstva. Glede na to v NSi znova pozivajo vlado in koalicijo, da predlagani zakonodajni sveženj podprejo, "še preden pride do novih tragedij".

Prepričan je, da je aktualna vlada  državo v treh letih in pol na več področjih pripeljala v kaos. Pri tem je naštel več področij od zdravstva do javnih financ. Slovenija pa po njegovem opozorilu potrebuje stabilnost in red, ne pa kaosa.

Prevzgoja mladoletnih storilcev, pogoj za vozniški izpit končan vsaj 7. razred osnovne šole

V predlaganem zakonskem svežnju NSi je po besedah Čadonič Špeličeve predlog sprememb zakona o kazenskem postopku, po katerem bi mladoletne storilce prevzgojili. Po predlogu sprememb zakona o voznikih bi bil pogoj za vozniški izpit tudi obiskovanje osnovne šole devet let in končan vsaj 7. razred osnovne šole. S tem želijo povečati varnost v cestnem prometu. Po predlogu sprememb zakona o urejanju trga dela pa bi bil izbris iz evidence brezposelnih hitrejši. Na tak način bi omejili možnosti za zlorabo instituta pomoči za brezposelne.

Preberi še Vlada v pripravo 'radikalnih ukrepov', Golob v iskanje novih ministrov

Po predlogu sprememb zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih bi se otroški dodatek in socialna pomoč začasno izplačevala v materialni obliki, če otrok ne hodi v šolo. Te spremembe je DZ sicer po poslankinih besedah sicer sprejel, ni pa hkrati navodil, kako naj se spremembe izvajajo.

Prav tako v NSi predlagajo spremembe zakona o socialno varstvenih prejemkih, v skladu s katerimi bi se socialna pomoč začasno izplačevala v materialni obliki, če niso plačani računi denimo za elektriko in za komunalo.

Ob tem predlagajo, da DZ takoj potrdi zakonske predloge, ki jih je danes tudi s podpisi poslancev SDS v zakonodajno proceduro vložila NSi in so po besedah poslanca predlogi, ki so jih pred dvema letoma poslanci zavrnili.

SDS od generalnega direktorja Policije zahteva odstop

Več sklepov so državnemu zboru predlagali tudi v SDS. Med drugim vlado pozivajo, da pripravi celovit zakonodajni paket za reševanje romskih vprašanj, ki ga je obljubila že pred dvema letoma, po tistem, ko je vladajoča koalicija zavrnila predlog zakonov posameznih županov s podporo več kot 30.000 podpisnikov.

Zahtevajo, da takoj odpravijo dvojna merila pri zakonodaji na področju odkrivanja, pregona in obravnave kaznivih dejanj, ki so jih storili Romi. Vlado so pozvali, da takoj sprejme ukrepe za vzpostavitev mehanizmov za obravnavo in ugotavljanje odgovornosti vseh nosilcev javnih funkcij in oseb, ki so z aktivnim delovanjem ali opustitvijo dolžnega ravnanja prispevali k uveljavitvi ali toleriranju teh dvojnih standardov.

Preberi še Okrepljena prisotnost Policije na območju Novega mesta

Predlagali so še, da DZ pozove vlado k takojšnji pripravi zakonskih sprememb na področju pravosodja, da bodo v največji možni meri preprečili ponavljajoča se kazniva dejanja in prekrške. Predlagajo, da DZ pozove vlado k takojšnji pripravi zakonskih sprememb na način, da bodo lahko predmet izvršbe in davčne izvršbe tudi denarni prejemki, ki so namenjeni zagotavljanju socialne varnosti.

Ter da vlada v treh mesecih pripravi podlag za povračilo škode prizadetim zaradi nasilnih in naklepnih dejanj zoper življenje in telo ter premoženje, ki jih povzročajo posamezniki iz romske skupnosti, najpozneje v sedmih dneh pa oblikuje delovno skupino, ki bi jo sestavljali predstavniki vseh parlamentarnih strank, državnega sveta, župani, predstavniki pristojnih ministrstev, vladnega urada za narodnosti in predstavnikov Romov. Ukvarjala bi se s preprečevanjem romskega kriminala in zagotavljanjem varnosti lokalnega prebivalstva.

Ob tem v SDS zahtevajo tudi, da zaradi neobvladovanja razmer in njegove neposredne odgovornosti za stanje na območju jugovzhodne Slovenije odstopi generalni direktor Policije, kar bi se po besedah Černača moralo sicer zgoditi že v nedeljo.

KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pusi
27. 10. 2025 14.26
Levski so bili in so izdajalci slovenskega naroda..
ODGOVORI
0 0
BBcc
27. 10. 2025 14.25
-1
Škoda, da tega niso uredili ko so bili v vladi. In to večkrat. In leta 2021 ko prav tako bilo isto kot sedaj. Takrat so pozabili na rešitve. Pa noben ni odstopil.
ODGOVORI
0 1
Omreznina2024
27. 10. 2025 14.25
+1
Uredništvo posredno odgovorno ke rbrišejo komentarje. BA..A
ODGOVORI
1 0
krpati
27. 10. 2025 14.25
Izgleda prav zdrav tale mladenič.....kako je do sociale prišel pa mesečnik sigurno pozna odgovor.....kot sem že napisal.....ljudem bi se snelo da.vedo koliko in kam gre sociala.
ODGOVORI
0 0
blackwizard
27. 10. 2025 14.23
+4
Glede te romske problematike je golobizem pogorel na celi črti!! Odstop ministra in ministrice včeraj je enako nič
ODGOVORI
4 0
Omreznina2024
27. 10. 2025 14.23
+2
SOCIALNE NAJ DOBIJO SAMO TISTI ,KI IZGUBIJO SLUŽBO, SOCILANA VEZANA NA DELOVNO DOBO. Če nima sredstev za preživljanje otroka pa v rejništvo ali posvojitev, ne pa da naštepajo pri 15-tih prvega pri 18 že tretjega, samo ,da si zvišajo socialne transferje.
ODGOVORI
2 0
iziizi
27. 10. 2025 14.21
+0
ZA LASTNO VARNOST POŠTENI LJUDJE SE BODO MORALI OBOROŽIT,KER MAFIJA JE ŽE OBOROŽENA
ODGOVORI
1 1
kletni goban
27. 10. 2025 14.20
+2
Seveda mora šef policajev odstopit
ODGOVORI
2 0
iziizi
27. 10. 2025 14.20
+4
ODPRAVITE SOCIALNE VSEM TUJCOM ALBANCEM ROMOM MIGRANTOM KER JIM NE PRIPADAJO ,TUJCI SEM PRIDEJO DELAT NE PA IZKORIŠČAT SOCIALNO KI JO PODPIRA VLADA
ODGOVORI
5 1
Omreznina2024
27. 10. 2025 14.20
+4
KAKO MORA MLAD ZDRAV PRI 21 LETIH DOBIVAT SOCIALNO ? ZATO JE TAKO STANJE.
ODGOVORI
4 0
a res1
27. 10. 2025 14.18
+1
Evo, vsi so isti. Tokrat so priznali "dvojna"merila. Torej so vedeli...Obstajajo trojna merila.
ODGOVORI
3 2
natas999
27. 10. 2025 14.15
+4
greznca- podporniki lažnjive vlade
ODGOVORI
5 1
wsharky
27. 10. 2025 14.15
+2
mi zvesti člani SDS in zvesti člani našega satelita NSi se bomo organizirali v vaške straže, saj nam je naš lider naročil, da naj se oborožimo, ker pa je naš lider Janša znan po tem, da se spozna na orožje in kje ga dobit, ne bomo imeli nobenih težav z nabavo
ODGOVORI
5 3
inside1
27. 10. 2025 14.14
+7
nič ne bo iz tega, GOlob ne bo "padel" na te zahteve. Prišel bo z nekimi svojimi od katerih ne bo nič, opozicija bo pa proti. Samo ker ima večino bo šlo skozi, da bo javnost pomiril. Učinka pa ne bo, zdaj kažejo neko prisotnost dol in verjetno na cesti "gnjavijo" vse po vrsti. Dobro vedo kdo in kje so problematični in tem je treba stopiti na prste, ne se pa samo kazat, češ, saj smo tu.... Očitek gre tudi prejšnjim vladam, saj to ni problem zadnjega mandata, samo tile svobodnjaki so sedaj pač na glas govorili, da problema ni.
ODGOVORI
7 0
Bozje oko
27. 10. 2025 14.14
+1
Veliko idej se pojavlja, kako pristopiti k rešitvi- zaustavitvi deviznih ravnanj. Nič, dejstvo je, da imamo že sedaj jasno zakonodajo, ki predvideva sankcije za vse kršitve- kršitelje!!!! Zakaj je prišlo do anarhije? Zato, ker osumljencev - storilcev prekrškov oz. kaznivih dejanj, ki jih policija z dokazi preda tožilstvu, sodiscu le to ne kaznujejo tako, kot je določeno v KZ, oziroma drugih zakonih!!!!! Ker so zapori polni !??? Potem se zakonsko jasno napiše, da se tujca, ki kršijo Slovenske zakone sankcionira tako, da se mu naloži denarna kazen, ter takojšen doživljenski izgon iz ozemlja yR. Slovenije! Verjamite, v roku enega leta, bo Slovenija zopet varna dežela!
ODGOVORI
2 1
simc167
27. 10. 2025 14.13
-1
Če me spomin ne vara je bil pukljasti s sekto 3x na oblasi s svojim priveskom nsi. Pa so kaj naredili? Pred kratkim je bil ubit starček v celju s strani mlaseniča. Se je kdo od sektašev ali špelićka oglasil? Barabe pokvarjene hujskaške
ODGOVORI
5 6
assassin911
27. 10. 2025 14.21
+0
Simc še 1x si preberi članek in povej kdo ni naredil naloge.
ODGOVORI
1 1
SDS_je_poden
27. 10. 2025 14.12
+10
Predlogi NSi-ja so blažev žegen. To ni nič od nič. 1. Dovoliti, da iz socialne izterjajo kazni. 2. Zdravi, polnoletni Romi niso upravičeni do sociale, razen, ko izgubijo zaposlitev. Za metlo in lopato držat so dobri tudi samo z 3 razredi OŠ. 3. Vsako nasilje strogo kaznovati, povratnike pod ključ. 4. Vestni zaseg neregistriranih in nezavarovanih vozil. 5. Obvezen obisk šole vezati na otroške dodatke. Roma ni v šolo iz opravičljivih razlogov, ni otroških. Lahko naštevam še naprej....
ODGOVORI
13 3
Blue Dream
27. 10. 2025 14.11
-5
Meni se zdi pa neokusno da določene stranke sedaj zlorabljajo to nesrečno situacijo za predvolilno nabiranje političnih točk
ODGOVORI
3 8
assassin911
27. 10. 2025 14.21
+2
Neokusno je da se nič ne premakne. Zato je tudi prišlo do tragedije.
ODGOVORI
2 0
ImamLastnoMnenje
27. 10. 2025 14.09
+1
Enako odgovornost imajo vsi dosedanji predsedniki vlade, vključno s plešastim hinavcem, ki sedaj vpije, kaj ni bilo narejeno, in s tem kaže na svojo nesposobnost oz. neaktivnost. Res tragično, da je za pričetek izvajanja sprememb moral umreti nedolžen državljan. Po drugi strani pa je še veliko drugih smrtnih žrtev, recimo pred časom 2 v Ilirski Bistrici, povzročenih s strani Slovencev, pa nihče ni iskal vzrokov, zakaj. A te žrtve niso pomembne, ker se na njihovi tragediji ne da poskušati pridobivati političnih točk? Hinavci politikantski, pri tem predjačita sekta in farška stranka!
ODGOVORI
5 4
MiliVanili65
27. 10. 2025 14.13
-4
bravo,lepo si napisal
ODGOVORI
0 4
