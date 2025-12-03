Svetli način
NSi predstavil gospodarski del volilnega programa, SDS niso povabili

Ljubljana, 03. 12. 2025 19.06 | Posodobljeno pred 36 minutami

Žana Vertačnik
13

Vlada jemlje ustvarjalnim in delavnim, da plačuje svojo razsipnost, predsedniku vlade Robertu Golobu sporoča opozicijska Nova Slovenija, ki na programski konferenci predstavlja gospodarski del volilnega programa. V prostorih Gospodarske zbornice je člane in podpornike stranke nagovoril predsednik Jernej Vrtovec, osrednji govorec pa je predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Ali je to že napoved, da se bo Brodnjak podal v politiko?

žBrodnjak, ki se je vzpostavil kot kritik ekonomskih politik aktualne oblasti, je že večkrat poudaril, da je karierni bančnik in ne politik.

V nagovoru je poudaril, da se odzove na vsakršno vabilo, tudi ko je pred dvema letoma gostoval na okrogli mizi platforme Anžeta Logarja. V NSi so nam pojasnili, da so ga povabili zgolj z namenom, da oriše gospodarsko situacijo v Sloveniji. Poleg predsednika uprave naše največje banke je na kongresu tudi ekonomist in pisec dela njihovega programa Tine Svoljšak.

Kaj pa politični gostje? SDS niso vabili, prišla sta Tina Bregant, SLS, in Marko Lotrič, stranka Fokus, prek videopovezave. Z obema zunajparlamentarnima strankama je NSi namreč podpisala izjavo o nameri sodelovanja na prihajajočih volitvah. Čaka jih še usklajevanje glede kandidatnih list.

"Sem vesel, da se pogovarjamo o tem, da sestavimo alternativo, ki bo pomenila v nadaljevanju po volitvah razvojno koalicijo, to danes država potrebuje, potrebuje razvoj, da lažje zadihajo tako gospodarstvo, podjetništvo, kot tudi navadni ljudje, okoli tega se pogovarjamo tako z SLS kot s Fokusom Lotriča, dogovori še potekajo," je povedal Vrtovec.

"Danes argument ne šteje nič več, sprejemajo se populistični ukrepi, ki so povsem nepretehtani in naslavljajo en pojav, ki ima seveda mnoge posledice na druge elemente v družbi, ki jih nihče vnaprej ne pretehta. Je popolno pomanjkanje sistemskega razmišljanja, zato, da se kratkoročno instantno zadovolji, kogar koli naj bi se pač zadovoljilo," je na konferenci dejal Brodnjak.

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1921539
03. 12. 2025 20.08
srednji sloj je pticar umoril
ODGOVORI
0 0
Jerry321
03. 12. 2025 20.03
+0
Jaz ne vem kaj ti desnuharji bluzijo. Gospodarstvo še nikoli v zgodovini ni imelo več dobička, kot pod Golobovo vlado. Nezaposljenost pa ravno tako nikoli v zgodovini samostojne Slovenije ni bila manjša. Jaz ne vem kaj ti lulibuci iz NSi in ostalih podobnih strank jamrajo?! 😂 Golobu gre predobro in tega jih je strah, si morajo neke namišljene probleme izmišljevat do ostanejo relavantni 😄 bogi reveži, desnuharji…
ODGOVORI
1 1
Port__CN
03. 12. 2025 20.01
+4
NSi predstavil gospodarski dei volilnega programa TIPA--DARS HAHA če hočeš biti dober t...t se razmišlja naprej -se strinjam .
ODGOVORI
4 0
vicente
03. 12. 2025 19.56
+1
semeniščniki farizeji niso zaposlili istosponega zborovodje zaradi ljubosumja
ODGOVORI
2 1
Pobrskaj po svoji pameti
03. 12. 2025 19.51
+6
Sama smetana... Cvar, podjetnik, ki nima nikoli dovolj in bi delavca izžel in Bergantova, ki je za časa corone na prostem tekla z masko na obrazu. Biseri in diamati...
ODGOVORI
6 0
alko10000
03. 12. 2025 19.55
+1
In to tihomorski in rožnati
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1888402
03. 12. 2025 19.51
+2
Pred vsakimi volitvami postanejo ekonomisti ....
ODGOVORI
2 0
aikismeh
03. 12. 2025 19.45
+1
Brodnjak je car.
ODGOVORI
2 1
Slovenska pomlad
03. 12. 2025 19.43
+2
Pravega so našli!?!!
ODGOVORI
3 1
jurist
03. 12. 2025 19.42
+0
Za moje pojme ima NSi najboljši gospodarski program. Problem pri njih je v tem, da ima človek občutek, da niso navznoter povsem enotni.
ODGOVORI
1 1
vicente
03. 12. 2025 19.57
+4
ja ni jim jasno kdo naj moli in kdo naj dela
ODGOVORI
4 0
kakorkoliže
03. 12. 2025 19.38
+2
Borba za državna korita in naš denar se začenja.
ODGOVORI
3 1
