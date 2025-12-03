NSi predstavil gospodarski del volilnega programa, SDS niso povabili

žBrodnjak, ki se je vzpostavil kot kritik ekonomskih politik aktualne oblasti, je že večkrat poudaril, da je karierni bančnik in ne politik.
V nagovoru je poudaril, da se odzove na vsakršno vabilo, tudi ko je pred dvema letoma gostoval na okrogli mizi platforme Anžeta Logarja. V NSi so nam pojasnili, da so ga povabili zgolj z namenom, da oriše gospodarsko situacijo v Sloveniji. Poleg predsednika uprave naše največje banke je na kongresu tudi ekonomist in pisec dela njihovega programa Tine Svoljšak.
Kaj pa politični gostje? SDS niso vabili, prišla sta Tina Bregant, SLS, in Marko Lotrič, stranka Fokus, prek videopovezave. Z obema zunajparlamentarnima strankama je NSi namreč podpisala izjavo o nameri sodelovanja na prihajajočih volitvah. Čaka jih še usklajevanje glede kandidatnih list.
"Sem vesel, da se pogovarjamo o tem, da sestavimo alternativo, ki bo pomenila v nadaljevanju po volitvah razvojno koalicijo, to danes država potrebuje, potrebuje razvoj, da lažje zadihajo tako gospodarstvo, podjetništvo, kot tudi navadni ljudje, okoli tega se pogovarjamo tako z SLS kot s Fokusom Lotriča, dogovori še potekajo," je povedal Vrtovec.
"Danes argument ne šteje nič več, sprejemajo se populistični ukrepi, ki so povsem nepretehtani in naslavljajo en pojav, ki ima seveda mnoge posledice na druge elemente v družbi, ki jih nihče vnaprej ne pretehta. Je popolno pomanjkanje sistemskega razmišljanja, zato, da se kratkoročno instantno zadovolji, kogar koli naj bi se pač zadovoljilo," je na konferenci dejal Brodnjak.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.