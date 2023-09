NSi pričakuje dodatna pojasnila o stroških službene poti v New York

O možnosti interpelacije ministrice, ki se je ob vprašanjih visokih stroškov službene poti delegacije ministrstva v New York znašla tudi v središču očitkov zaradi vloge pri razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij, na katerem je med največjimi prejemniki sredstev tudi inštitut, ki ga vodi ministričina nekdanja poslovna partnerica, bodo v NSi razmislili po seji komisije. Sami zadostnega števila za vložitev interpelacije sicer nimajo.

Po mnenju NSi je pri poti delegacije ministrstva za javno upravo več "spornih vidikov" , zato na seji komisije za nadzor javnih financ pričakujejo več pojasnil ministrice Sanje Ajanović Hovnik , med drugim to, zakaj se je ob ministrici julijskega foruma o trajnostnem razvoju v New Yorku udeležila še štiričlanska delegacija ministrstva, kljub temu, da je bilo možno konferenco spremljati tudi na daljavo. V roku treh delovnih dni tako zahtevajo poročilo ministrice o dejavnostih posameznih članov delegacije po posameznih dnevih, razloge za udeležbo in natančno specifikacijo stroškov.

Reberšek je ob tem še dejal, da bo ministrica pod težo obtožb, ki vsak dan prihajajo v javnost, težko nadaljevala svoje delo, zato bi bilo po mnenju NSi najbolje, da razmisli o odstopu.

V NSi sicer pričakujejo tudi dodatna pojasnila o stroških najema zasebnih letal kabineta predsednika vlade. Tudi v tem primeru v roku treh delovnih dni pričakujejo natančno poročilo z vsemi izvedenimi leti, in sicer podatke o lokaciji in namenu službene poti, seznamu potnikov, specifikacijo stroškov in pojasnilom, zakaj ni bila mogoča uporaba vladnega letala. Reberšek je sicer poudaril, da najemanje zasebnih letal načeloma ni sporno, če se izkaže, da vladno letalo ni bilo na voljo in je bila pot v skladu z interesi Slovenije.

V luči poročanja Siola, da je osemdnevna pot osemčlanske delegacije zunanjega ministrstva na redno zasedanje Generalne skupščine ZN v New Yorku brez zneska dnevnic znašala skupno nekaj več kot 67.000 evrov, pa je Reberšek še poudaril, da besede vladnih predstavnikov o napovedanem primanjkljaju v državnem proračunu in zategovanju pasu ob takšnih stroških poti posameznih delegacij "nikakor ne pijejo vode".