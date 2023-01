NSi pripravlja interpelacijo zoper ministrico Asto Vrečko

V opozicijski NSi so pričeli s pripravo interpelacije zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko. Odločitev so sprejeli po tem, ko je vlada s sklepom združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije, kar je po njihovi oceni "korak v napačno smer". Ministrica medtem meni, da je združitev smiselna, kot je dejala, so pri sprejemanju odločitve v vladi sledili svojim nameram ter pozivom in mnenju strokovne javnosti.

Vlada je pred dnevi s sklepom združila Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. "V novem javnem zavodu se bo okrepilo strokovno raziskovanje, vrednotenje in predstavljanje sodobne zgodovine, ki pretežno sovpada z začetkom procesa osamosvojitve Slovenije. Združitev obeh muzejev tudi zagotavlja transparentno in kvalitetnejše strokovno delo v korist ohranjanja ter valorizacije nacionalne dediščine, njene izobraževalne vloge in ohranjanja kolektivnega zgodovinskega spomina," so zapisali.

Na vladni sklep so se ostro odzvali v opozicijskih strankah SDS in NSi. Predsednik NSi Matej Tonin je na družbenem omrežju zapisal, da ne pozna vlade v Evropi, "ki bi ukinila muzej o nastanku lastne države". "S tem se kaže njihov odnos do samostojne Slovenije in tudi popolna aroganca, oholost ter opitost od oblasti. In to bi moralo skrbeti vsakega od nas." Že pretekli teden so napovedali, da bodo poslanci stranke odločitev o morebitni interpelaciji ministrice sprejeli na seji poslanske skupine v tem tednu.

Asta Vrečko zagovarja odločitev vlade o združitvi muzejev.