NSi proti 25-odstotni, za petodstotno obdavčitev kriptosredstev

Predlog zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja kriptosredstev je pripravil davčni strokovnjak Ivan Simič, NSi pa ga je nato "posvojila" in v petek poslala v parlamentarno proceduro, je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec Jernej Vrtovec.

NSi z omenjenim zakonom predlaga obdavčitev kriptovalut v višini pet odstotkov posamezne transakcije, ko so torej kriptosredstva unovčena oziroma izplačana. Unovčenje do 10.000 evrov kritpovalut bi ostalo neobdavčeno.

Kot je navedel Vrtovec, je cilj predlaganega zakona administrativno preprosto in razumljivo obdavčenje. "Verjamemo, da je to spodbuda, da bomo privabili v Slovenijo tudi vlagatelje iz tujine oziroma da bodo ti vlagatelji v kriptovalutah lastniki, ustanovitelji podjetij v Sloveniji ostali," je dejal.

Vrtovec je bil ob tem kritičen do vladnega osnutka zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev. Na podlagi osnutka zakona bodo morali zavezanci med drugim voditi evidenco pridobitev in odsvojitev kriptosredstev, skupno za vsa imetništva kriptosredstev, in jo na zahtevo predložiti davčnemu organu. Vsako leto bodo morali finančni upravi oddati davčni obračun in plačati morebiten davek. Davek se izračuna in plača po proporcionalni stopnji v višini 25 odstotkov.