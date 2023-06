NSi proti novemu letalskemu prevozniku, želijo že uveljavljenega prevoznika

Medtem ko podpirajo državno podporo javnemu potniškemu prometu po cestah in železnici ter menijo, da bi morala država spodbujati tudi večjo letalsko povezljivost, pa so proti temu, da bi slednje skušali zagotoviti z novim letalskim prevoznikom.

V NSi želijo, da bi vlada na seji predstavila študijo o ekonomski upravičenosti vzpostavitve novega nacionalnega letalskega prevoznika, ki jo je za ministrstvo za infrastrukturo pripravilo podjetje Grant Thornton, ter poslovni načrt, časovnico, finančno konstrukcijo in postopek pogajanj z Evropsko komisijo, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal poslanec NSi in predsednik komisije DZ za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec .

Poleg finančnega tveganja je po njegovem mnenju ključno tudi vprašanje, ali je v Sloveniji sploh dovolj kadra in znanja, da bi uspešno upravljali nacionalno letalsko družbo in da ne bi bili priča novi Adrii, ki je klavrno končala.

"Če pa je smisel ustanovitev nove nacionalne letalske družbe, da bomo imeli učinkovitejši prevoz potnikov za drage letalske vozovnice v Bruselj, v bistvu za javne uslužbence ... Je to nesmisel in bi nastala luknja brez dna," je menil Vrtovec.

Vrtovec je dejal, da so imeli v času prejšnje vlade, v kateri je bil minister za infrastrukturo, na mizi ponudbo prevoznika za strateško partnerstvo z že razdelanim urnikom letov in potrebnim finančnim vložkom za prva leta delovanja – šlo je za Lufthansino hčerinsko družbo Air Dolomiti – a ni bilo soglasja v koaliciji. Takratno ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pod vodstvom Zdravka Počivalška iz SMC je proučevalo idejo o ustanovitvi novega prevoznika, a po tem, ko je Evropska komisija zavrnila možnost, da bi sredstva pridobili iz sklada za obnovo in razvoj, epiloga ni bilo, je povedal Vrtovec.