Slovenija
NSi razmišlja o novi interpelaciji Poklukarja, tokrat zaradi helikopterjev
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Ali je notranji minister Boštjan Poklukar že pred tretjo interpelacijo? O njej vse glasneje razmišljajo v Novi Sloveniji zaradi domnevno spornih nabav reševalnih helikopterjev. Opirajo se na kritike zdravstvene stroke, ki še naprej dvomi o primernosti izbranih helikopterjev italijanskega podjetja Leonardo. Od vlade v NSi in SDS zahtevajo, naj razpis razveljavi. Na ministrstvu za notranje zadeve pa očitke zavračajo in postopke peljejo naprej. Pogodbo z izbranim podjetjem naj bi sklenili v prihodnjih tednih.
