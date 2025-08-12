Svetli način
NSi razmišlja o novi interpelaciji Poklukarja, tokrat zaradi helikopterjev

Ljubljana, 12. 08. 2025 19.52 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Žana Vertačnik
Ali je notranji minister Boštjan Poklukar že pred tretjo interpelacijo? O njej vse glasneje razmišljajo v Novi Sloveniji zaradi domnevno spornih nabav reševalnih helikopterjev. Opirajo se na kritike zdravstvene stroke, ki še naprej dvomi o primernosti izbranih helikopterjev italijanskega podjetja Leonardo. Od vlade v NSi in SDS zahtevajo, naj razpis razveljavi. Na ministrstvu za notranje zadeve pa očitke zavračajo in postopke peljejo naprej. Pogodbo z izbranim podjetjem naj bi sklenili v prihodnjih tednih.

