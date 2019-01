NSi: Referendum o migracijah bi bil le zelo draga javnomnenjska anketa

Poslanci na redni seji razpravljajo o predlogu za razpis referenduma o migracijah, ki sta ga vložili opozicijski SDS in SNS. Opozicija in koalicija so, pričakovano, na popolnoma nasprotnih stališčih.

Gre za referendum o globalnem dogovoru Združenih narodov o migracijah, h kateremu so države, tudi Slovenija, pristopile lani decembra v Marakešu. Referendumsko vprašanje, kot ga predlagata SDS in SNS, bi se glasilo: "Ali ste za to, da Slovenija pristopi h Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?" V opoziciji so v razpravi izpostavljali predvsem, da je treba odločitev o upravljanju migracij prepustiti ljudstvu. Poslanci koalicijskih strank pa na drugi strani menijo, da je referendum neutemeljen.

Glasovanje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma bo v četrtek. Glede na danes predstavljena stališča poslanskih skupin se predlogu obeta zavrnitev. Predlog je zavrnil tudi OZP.

Grims: Dogovor je bil sprejet na protiustaven način Dogovor je bil po besedah poslanca SDS Branka Grimsa sprejet na način, ki postavlja pod vprašaj njegovo veljavo. O potrditvi je odločala pretekla vlada Mira Cerarja, ki je bila takrat v odstopu in je imela pravico odločati samo o tekočih zadevah, ki so nujne, ne pa o nečem tako dolgoročnem, kot so migracije, trdi poslanec SDS. Poleg tega bi moral biti v skladu z zakonom o zunanjih zadevah obveščen Državni zbor, a ni bil, je še poudaril."Če je nek akt sprejet na očitno nepraven, protiustaven in protizakonit način, ne more biti uveljavljen,"je dejal. NSi: Referendum bi bil draga javnomnenjska anketa To je v predstavitvi stališča opozicijske stranke NSi poudaril tudi Jožef Horvat, ki pa ni podprl predloga za razpis referenduma, saj je "oblast zelo jasno rekla, da ne bo spoštovala volje ljudstva". V NSi so pojasnili, da bi referendum podprli, če bi se vladne stranke zavezale, da bodo izid referenduma spoštovale, ker do tega ni prišlo, pa menijo, da bi bil le zelo draga javnomnenjska anketa.

Decembra lani so potrdili Globalni dogovor ZN o migracijah. FOTO: AP