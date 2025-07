NSi s pobudo za zaostritev sankcioniranja ponavljajočih se prekrškov

"Če upokojenec ali nekdo, ki dobi minimalno plačo, naredi prekršek, en prekršek, mora kazen plačati in tako je pravilno. Prejemniki socialnih pomoči pa se vedno znova dejansko smejijo tistim, ki jim kazni pišejo, ker se jim nič ne zgodi, ker se jim globe za kazni ne trgajo in oni se tega dobro zavedajo," je v današnji izjavi razloge za pobudo stranke pojasnila poslanka in podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič .

Ta je pojasnila, da so bili o dogodku obveščeni v četrtek, pri čemer so se na kraj dogodka nemudoma odpravili policisti, ki so opravili postopke z vsemi vpletenimi. Oseba, ki je na kraju opravljala uradne naloge, je utrpela lažje poškodbe, je doslej ugotovila policija. Z zbiranjem informacij o samem dogodku sicer še nadaljujejo, zbirajo tudi obvestila zaradi storitve kaznivega dejanja. Zoper več oseb je policija uvedla postopek o prekršku, o vseh ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so na policiji navedli za STA .

Predlog NSi sicer prihaja po več incidentih na območju jugovzhodne Slovenije. Konec minulega tedna pa je odjeknil incident v romskem naselju Goriča vas pri Ribnici, v katerem je bila med opravljanjem nalog na podlagi sodne odredbe poškodovana strokovna delavka centra za socialno delo, so za STA potrdili na centru za socialno delo in na policiji.

Na Centru za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod pa so ob tem poudarili, da so takšni incidenti, ki vključujejo nasilje nad njihovimi strokovnimi delavci, zelo redki in se zgodijo vsakih nekaj let. "V primeru, da do njega pride, našim sodelavcem nudimo vso ustrezno pomoč in podporo," so zagotovili.

Bolj ostri so medtem v najmanjši opozicijski stranki, kjer so prepričani, da se bo situacija še poslabševala, če ne bodo uvedeni določeni ukrepi. "Mi, ki živimo na tem območju, smo bili s strani te vlade in koalicije označeni za nestrpne, v resnici pa vse delamo zato, ker smo strpni in ker želimo v svojih krajih živeti mirno in varno," je poudarila Čadonič Špelič.

Obenem je prst znova uperila v vladajočo koalicijo, ki po mnenju NSi ni na tem področju naredila nič ter kljub obljubam ni pripravila ustreznih zakonskih sprememb.

Zgovorna je po oceni poslanke tudi izjava ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, da je varnostne romantike v Sloveniji konec ter njegov molk ob posameznih incidentih. "Morda se pa pripravlja na odstop," je v luči prihajajoče interpelacije in s tem zagovora ministra v DZ še dodala Čadonič Špelič.