NSi: Smo na pragu nove korupcijske afere, Sajovic: Gre za laži in provokacije

Bodo patrije torej dobavljene gole ali polno opremljene? Kakšna bo cena in ali so res cenejše od bokserjev, ki jih je nameravala nabaviti prejšnja, Janševa, vlada? To so vprašanja, ki so obrambnega ministra pričakala na nujni seji komisije za nadzor javnih financ, točno teden po tem, ko je s finskim kolegom podpisal pismo o nameri, da bo finsko ministrstvo nudilo podporo pri predvidenem nakupu novih patrij.

"To je tako, kot da bi jaz z nekom zdele neki podpisal, da greva letos na Triglav. recimo z Andrejem, da greva na Triglav. In če ne bi šla, bi rekla, bova pa drugo leto," na zadevo gleda Janez Žakelj (NSi). Ker da iz takšnega pisma ne izhaja niti najbolj osnoven podatek. Aleksander Reberšek, prav tako NSi, se sprašuje, koliko nas bo stala takšna patria z vso oborožtvijo.

In odgovor? Okvirno 700 milijonov evrov za 106 popolnoma operativnih vozil, okvirno dobrih 6,6 milijona evrov na vozilo torej. Minister za obrambo Borut Sajovic pravi, da bo cena takšna, kot jo bodo določila pogajanja in ko bo končan transparenten postopek. Žakelj kljub temu ostaja oster. "Vam lahko rečem, da dejansko si bo treba kupit nekaj tablet za glavobol, ker to kar smo izvedeli, je vse prej kot transparentna zadeva."

In čeprav končna cena torej še ni znana - bo prihranek v preimrjavi z nakupom bokserjev ogromen - vztraja minister. "Prihranek zagotovo približno pri številki 400 milijonov evrov."

"Kako govorite, kakšen bo prihranek, če vi ne veste, kok bo cena patrie? Vi imate dve neznanki, brez katerih ne moreš dobiti prihranka," pa odgovarja Vrtovec.

A niti po treh urah razprave končne cene nismo izvedeli. Sajovic sicer pojasnjuje, da bo ministrstvo nabavo izvedlo v dveh fazah, v prvi bodo do leta 28 kupili 53 patrij, v drugi pa do leta 2030 še dodatnih 53 vozil.