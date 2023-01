NSi spisala interpelacijo proti ministrici Vrečko, čakajo na podpise SDS

V NSi so po vladni odločitvi o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije spisali interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko. Interpelacijo so poslali v sopodpis opozicijski SDS in poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti. Odločitev o podpori interpelaciji v NSi pričakujejo do petka.

Poslanska skupina NSi sicer sama nima dovolj podpisov za vložitev interpelacije. Po poslovniku jo lahko namreč vloži najmanj deset poslancev, barve krščanskih demokratov pa v parlamentu v tem mandatu zastopa osem poslancev, zato potrebujejo podporo drugih poslanskih skupin. icon-expand Asta Vrečko FOTO: Damjan Žibert Pripravljeno interpelacijo, ki na 20 straneh kot glavni očitek navaja ukinitev samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve, so tako v sopodpis poslali poslancem opozicijske SDS in poslancema manjšinskih narodnih skupnosti, ki morajo svojo odločitev o morebitni podpori sporočiti do petka, so danes sporočili iz NSi. Predsednik SDS Janez Janša je minuli teden na vprašanje o morebitni podpori interpelaciji dejal, da "bi bila interpelacija zoper ministrico upravičena, ali pa zadostna, ali pa dovolj močan odziv do časa, dokler je obstajal zgolj predlog ministrstva, ne pa tudi sklep vlade". PREBERI ŠE VSO napoveduje akcijski načrt za obrambo samostojnega muzeja osamosvojitve V poslanski skupini NSi so pripravo interpelacije zoper ministrico Vrečko namreč napovedali že pretekli teden, vladno odločitev o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter ustanovitvi novega javnega zavoda Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije pa označili za "korak v napačno smer". Kot so ob tem poudarili, osamosvojitev Slovenije namreč razumejo kot temeljno dejanje naše državnosti, ki si v zgodovini ter zavesti naroda zasluži posebno mesto.