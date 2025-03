NSi: Včeraj zapiranje bankomatov, jutri zdravstvenih ambulant

V opozicijski NSi pozivajo vlado h krepitvi zdravstvene oskrbe na podeželju in zahtevajo sklic seje odbora DZ za zdravstvo na to temo. Obenem so prepričani, da bo predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti še dodatno otežil dostopnost do zdravstva. Zato koalicijske poslance pozivajo, naj novelo ob glasovanju v DZ zavrnejo.

Zdravniki FOTO: Dreamstime icon-expand

S podeželja prihaja skrb zbujajoča informacija, da je zaradi pomanjkanja zdravnikov ogrožena zdravstvena oskrba prebivalcev, so na današnji novinarski konferenci navedli v poslanski skupini NSi. "Podeželje je dvigovalo glas, ko so zapirali pošte, banke, bencinske črpalke, umikali bankomate, danes so na udaru najšibkejši, tisti, ki ostajajo brez zdravnikov," je dejala strankina poslanka Iva Dimic. Ob tem je izpostavila razmere ob kadrovski stiski v nujni medicinski pomoči v Zdravstvenem domu Tolmin, ki so zadnje tedne odmevale v javnosti po tistem, ko je zdravstvena inšpekcija šestim od 14 zunanjih zdravnikov, ki prek statusa samostojnega podjetnika opravljajo dežurstva v nujni medicinski pomoči, vročila opozorila pred prepovedjo opravljanja dejavnosti. "V Tolminu so razmere nevzdržne in na to opozarjajo že dalj časa, vsako leto jih še poslabša množični adrenalinski turizem," je poudarila Dimičeva.

Podobne težave imajo po njenih navedbah tudi v Zdravstvenem domu Idrija, te pa so se še zaostrile po valu upokojitev, velika oteževalna okoliščina je tudi odmaknjenost območja. "Kompleksno težavo so skušali rešiti z nadomestno ambulanto, kamor so vključevali vse razpoložljive zdravnike, bolnike je vsakič obravnaval drug zdravnik, podaljšal se je čas obravnave, povečalo tveganje za zdravniške napake, zamrla je preventivna dejavnost, zato so na slabšem predvsem kronični bolniki," je naštela.