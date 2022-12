NSi: Vlada s pomočjo gospodarstvu zamuja in ukrepa nezadostno

Ključno področje je po njegovem zagotovitev stabilnih in konkurenčnih cen električne energije za gospodarstvo. Vlada jih ni zagotovila, medtem ko številne evropske vlade dokazujejo, da se to da, je povedal Horvat in dodal, da je predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize veliko razočaranje.

Pri skrajšanem delovnem času se jim zdi omejitev delovnika na tedenski ravni na pet in do 20 ur na teden nesmiselna. To bi moralo biti po njegovih besedah določeno na mesečni ravni. " Privarčujemo lahko samo, če lahko ustavimo proizvodnjo za recimo 14 dni, ne pa za štiri ure na dan ali en dan v tednu," je orisal.

Pri posebni pomoči je subvencija omejena na 70 odstotkov porabe v letu 2021, ki ga je zaznamovala epidemija . "Predlagamo, da bi bilo treba določiti daljše referenčno obdobje," je dejal. Kritičen je bil do predloga glede čakanja na delo, saj mora podjetje polovico zneska, ki ga dobi, v 30 mesecih nameniti za zeleni prehod. "To je norost, podjetja bodo delavce preprosto odpuščala," je ocenil.

"Naša generalna kritika pristopa je, da vlada uvaja subvencije za vsa podjetja, te pa so zaradi birokratskih in administrativnih zahtev izjemno težko dostopne," je povedal Horvat. Ob tem je navedel, da nihče v Sloveniji iz nabora energetsko intenzivnih podjetij ne bo dobil pomoči, kot je predvidena v zakonu.

Glede plina je vlada po Horvatovih besedah zaspala: "Ukrepa prepočasi in nezadostno." V NSi predlagajo regulacijo cene za enostavno pomoč malim in srednjim podjetjem na višini 200 evrov za megavatno uro. Vlada mora distributerjem energije, elektrike in plina kriti razliko med regulirano ceno in ceno, po kateri so jo dobavitelji kupili.

Kot je opozoril, imamo regulacijo cene plina za gospodinjstva, nekatere javne zavode in male poslovne odjemalce, a zgodilo se bo, da dobavitelji ponudb ne bodo oddali. "To se dogaja na Madžarskem in pri nas na področju javnih zavodov. Približno 86 slovenskih bolnišnic ne dobi ponudbe za električno energijo in bojimo se, da energentov preprosto ne bo," je povedal Horvat.

Horvat: Vlada ima napačne prioritete, ukvarja se s primerom Bobnar, ne z gospodarstvom

Po napovedanem odstopu notranje ministrice Tatjane Bobnar v opozicijski NSi obžalujejo, da v vladni koaliciji prihaja do razpok. V tem času bi si želeli stabilno vlado, ključni problem te vlade pa so njene prioritete - ukvarja se s primerom Bobnar, in ne z gospodarstvom, je še dejal poslanec NSi Horvat.

"Ključni problem so prioritete vlade, to ni gospodarstvo, je pa eno brutalno kadrovanje, čistke," je v odzivu na napovedan odstop ministrice ocenil Horvat.