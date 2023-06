NSi: Vlada veliko obljublja in premalo naredi

V NSi so razočarani nad delom vlade, ki da na področju zdravstva veliko obljublja in premalo naredi, je danes pojasnil Vrtovec.

Po ocenah NSi ključne težave zdravstvenega sistema izhajajo iz "velikega konglomerata, ki se imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), v katerega se stekajo milijarde evrov, ne da bi bil ta denar pametno porabljen in bi imeli ustrezen nadzor nad porabo tega denarja". Vlada pa je, namesto da bi začela težave zdravstva reševati tu, začela "tam, kjer v bistvu ni težav, to je bilo pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju".

"Torej, vlada se je po našem trdnem prepričanju lotila sprememb zdravstvenega sistema na napačni strani, kar vodi v ekspresno razgradnjo javnega zdravstva in v celoti nenadzorovano, lahko trdimo, tudi divjo in škodljivo privatizacijo," je dejal Vrtovec.

Vlada je po njihovi oceni torej ubrala napačno pot in se odločila za krepitev monopola. "Torej krepimo nekaj, kar dejansko ne deluje, dajemo denar v tisto košaro, dodaten denar, iz katere ne vemo, kako je ta denar naprej potem porabljen," je bil kritičen. Dodal je, da so resno zaskrbljeni, da bo proračun na takšen način "dobesedno postal samopostrežna blagajna za minus ZZZS". Zato zahtevajo sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ, na kateri želijo, da jim vlada predstavi vse finančne izračune za uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka. Med drugim jih zanima, kakšen primanjkljaj bo v naslednjih letih moral kriti proračun in kako bo vlada to luknjo pokrila.

Obenem se sprašuje, zakaj bo dodaten prispevek za obvezno zavarovanje enak, kot je bil doslej za dopolnilno, če so bili razlog za preoblikovanje dobički zavarovalnic. In kako so lahko zavarovalnice s tem prispevkom delale dobičke, vlada pa predvideva, da bo po prenosu v obvezno zavarovanje nastala izguba. "Ali kdo sploh ve, kaj govori in dela," se je vprašal.