NSi vložila 240 tisočakov, dobila pa le en mandat

Štiri mesece po evropskih volitvah pa je znano še, koliko sredstev so stranke porabile za svoje volilne kampanje. Največ sredstev je vložila zmagovalka SDS, sledita ji Gibanje Svoboda in NSi. Prav NSi je imela glede na porabljena sredstva in dobljen en poslanski sedež v Bruslju najmanj učinkovito kampanjo. Najnižji strošek na poslanca pa je imela SD in s tem tudi najbolj učinkovito kampanjo.