NSi vložila predlog za posvetovalni referendum

Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ je v parlamentarno proceduro vložila koalicija s prvopodpisanima Matejem Tašnerjem Vatovcem (Levica) in Sandro Gazinkovski (Svoboda).

Z njim med drugim predlagajo, da se bo financiranje oz. sofinanciranje kulturnih projektov in programov pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ prek javnih pozivov oz. javnih razpisov preneslo z javnega sklada za kulturne dejavnosti na ministrstvo za kulturo. Predlog predvideva tudi, da bo svet vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ dobil status stalnega vladnega posvetovalnega telesa, ki mu bo predsedoval minister za kulturo.

Matični parlamentarni odbor, ki je predlog potrdil sredi februarja, pa je ob tem sprejel še koalicijsko dopolnilo, s katerim bi otrokom pripadnikov narodov nekdanje SFRJ omogočili učenje maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah.

Kot je ob vložitvi pobude za posvetovalni referendum pojasnil predsednik NSi Matej Tonin, je "sodu izbila dno" zavrnitev predloga zakona o šolstvu, s katerim so v NSi predlagali, da bi otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, najprej hodili v pripravljalnico. Tako bi se otroke, ki ne govorijo slovenskega jezika, na stroške državnega proračuna naučilo slovenščine, šolski učni proces pa bi čim manj trpel, je prepričan Tonin.

"Ta zakon je bil zavrnjen, hkrati pa na drugi strani koalicija zdaj predlaga zakon, ki pa bo spodbujal učenje albanščine in srbščine. To je absolutno korak v napačno smer," meni. Prepričan je, da je Slovenija "vse dolžnosti, vse dolgove do nekdanjih narodov SFRJ z obrestmi izpolnila". Tako za predlagani zakon ne vidi potrebe. Kot je še dodal, obstoječa zakonodaja omenjenim narodom omogoča, da v polnosti razvijajo svojo kulturo, učenje njihovega maternega jezika pa ni stvar Republike Slovenije.

"Nobenega razloga ni, da bi bili ti narodi privilegirani, in zahtevamo, da se seveda uveljavljajo enaki standardi kot za vse ostale narodnosti, kar pomeni, da če njihove matične države spodbujajo učenje njihovega jezika, ga tudi financirajo, potem je to njihova stvar, smo pa proti temu, da bi to delala Republika Slovenija iz našega proračuna," je dejal. Po njegovih besedah tudi Slovenija skrbi za Slovence po svetu in zagotavlja sredstva za učenje slovenščine.