Slovenija

'Deset dni pred začetkom volilne kampanje mešajo štrene'

Ljubljana, 11. 02. 2026 22.53 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER N.L.
NSi, SLS in Fokusu vložili skupno kandidatno listo

Se je v predvolilno kampanjo vključilo tudi specializirano državno tožilstvo, kot je ob predstavitvi kandidatne liste dejal predsednik NSi Jernej Vrtovec, ki mu tako kot še trem vidnim članom stranke specializirano državno tožilstvo očita zlorabo položaja? Kaj zdaj in s kakšno kandidatno listo namerava skupna lista NSi, SLS in Fokus zagotoviti razvojno vlado? Po besedah Vrtovca bi najprej razbremenili plače, spremenili dohodninsko lestvico in uvedli davčne pavšale za gostinske lokale, kozmetične salone in frizerske salone, kot to poznajo v Avstriji.

V začetku meseca je tožilstvo na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane Knovsa, pri čemer Vrtovcu, Janezu Žaklju, Jožetu Horvatu in Mateju Toninu očita kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali pravic. Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars, med drugim Valentinu Hajdinjaku, nekdanjemu direktorju Darsa, sicer nekdanjemu vidnemu članu NSi.

Vrtovec je izjavil, da je vložitev obtožnega predloga zoper štiri njihove člane vmešavanje tožilstva v predvolilno kampanjo. Kako torej komentira nekatere navedbe, da je najlažje reči, da je odločitev tožilstva politično motivirana in s tem preusmeriti razpravo na politično področje? "Očitkov ne poznamo, saj kazenske ovadbe ne poznamo. Zgodba je močno spolitizirana. Poslali smo dopis na tožilstvo, naj pospeši postopek ali pa ga izvede po volilni kampanji," pojasnjuje Vrtovec, ki trdi, da je namen 10 dni pred začetkom kampanje "mešati štrene, da ne nastane desnosredinska vlada."

Očitek tožilstva je, da je Vrtovec skupaj s še tremi poslanci NSi zlorabil uradni položaj, ko so na policiji preverjali telefonske številke na podlagi, kot je dejal Žakelj, anonimne prijave in, kakšno naključje, med telefonskimi številkami je ravno številka nekdanjega direktorja Darsa Valentina Hajdinjaka. To se je dogajalo v času afere Dars. Kot da bi zlorabili komisijo zato, da bi preverili, ali Hajdinjaku prisluškujejo ali ne in njemu in ostalim, če so bili slučajno udeleženi v kakšnih kaznivih dejanjih, dali na znanje, naj bodo previdni pri telefonskih komunikacijah, da pospravijo kakšen dokaz z mize. "To je smešno, ker je takšne preverbe komisija počela tudi v preteklih mandatih. Tovrstne stvari so se v preteklem mandatu, ko je komisijo vodila SD, počele na tedenski ravni, pa ni bilo nobenih kazenskih ovadb," odgovarja Vrtovec, ki vztraja, da ne gre za kaznivo dejanje.

NSi, SLS in Fokus se na volitve podajajo skupaj.
NSi, SLS in Fokus se na volitve podajajo skupaj.
FOTO: Damjan Žibert

Predsednik NSi meni, da je trenutno dogajanje posledica dobrih rezultatov njihove liste v javnomnenjskih raziskavah in možnosti, da se oblikuje desnosredinska vlada. Pod levosredinsko vlado smo bili po besedah Vrtovca deležni nazadovanja. Kot največje izzive trenutno izpostavlja "kaos v zdravstvu, kmetijstvu," stanovanjsko problematiko in preobremenjene plače. "Potrebujemo vlado, ki bo razumna do gospodarstva, obrtnikov, podjetnikov, kmetov in do vseh, ki vsak dan hodijo v službo in želijo za pošteno delo prejeti pošteno plačilo."

Zavrnil je možnost povolilnega sodelovanja z Golobom, ker "z njim greš težko v koalicijo, če vidiš, v kakšno stanje je pripeljal državo." Priznava pa, da so najbolj sorodni z ostalimi desnosredinskimi strankami.

Skupna lista s Fokusom in SLS

Razmerje med 88 kandidati skupne liste je: 15 Fokus, 24 SLS, ostalo Nova Slovenija. Po prepričanju Vrtovca so vsi kandidati izvrstni, prav vsaka stranka iz skupne liste pa bo po napovedih Vrtovca imela predstavnike v DZ.

In katere ukrepe bi sprejeli najprej? "Najprej bi razbremenili plače, spremenili dohodninsko lestvico, znižali obdavčitev za podjetja in uvedli bi davčne pavšale za gostinske lokale, kozmetične salone, frizerske salone, kot v Avstriji." Po njegovem mnenju je treba spodbujati razumske davke, da bodo ljudje imeli več, a hkrati zagotoviti, da javna poraba ni prevelika.

nsi volitve 2026 jernej vrtovec

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
