NSi z novim predlogom zakona o osnovni šoli nad romsko problematiko in nasilje

"V NSi smo naprej skupaj z župani in prebivalci nekaterih regij ugotovili, da mladostniškega nasilja nimamo pod kontrolo in da nam je integracija romske skupnosti spodletela, strinjamo se, da ničesar ne moreš narediti čez noč in da čez noč ne moreš popraviti zadev, ki so se nabirale desetletje, zato smo se odzvali celovito. S paketom petih zakonov, ki na eni strani odgovarjajo na hujši pojav medvrstniškega nasilja v osnovnih šolah in s paketom, ki bi pomagal romskemu delu prebivalstva, da se integrira. Da predvsem poleg pravic, ki jih imajo že dobro urejene, morda celo bolje kot ostali, prevzamejo tudi odgovornosti," tako Janez Cigler Kralj odgovarja na vprašanje kaj želijo doseči z obširnim paketom zakonodaje, ki so jo vložili v parlament. Zakoni pa so vezani na nasilje v šolah, integracijo romske skupnosti in težav, ki jih povzročajo nekateri romi, predvsem v jugovzhodni Sloveniji.

Cigler Kralj, je razložil, da gre pri predlogu za 3 stopenjsko orodje, ki bi ga imeli ravnatelji in učiteljski zbor na voljo, da problematičnega učenca sankcionirajo. "Najprej moramo nasilnežem v Sloveniji povedati, da zanje ni prostora v naših skupnostih, dati jim je treba jasen - že preventiven signal, da bodo sankcionirani, če bodo nasilje izvajali. To je tudi naša dolžnost, da zaščitimo žrtev," je pojasnil. In kot pravi, je treba nasilneža prvo umakniti iz okolja, kjer izvaja nasilje. "Pri prvi stopnji bi mu lahko ravnatelj odredil začasno na izobraževanje daljavo, da ga umakne iz učnega procesa, to so milejši ukrepi. Na drugi stopnji bi se mu lahko predpisalo strokovno terapevtsko obravnavo, ker je treba tudi nasilnežu pomagat, po tem ko se umaknemo iz določenega okolja, tretja možnost pa bi bila tista ultimativna, da se ga izključi iz osnovne šole in se ga vključi v strokovne ustanove ki jih že imamo in so usposobljene, da z nasilneži in predvsem mladostniki, tudi če so šolo obvezni in ne dosegajo standardov za sodelovanje v učnem procesu, delajo in da se jih ustrezno prevzgoji," je pojasnil.