NSi z SLS in Fokusom podpisala izjavo o možnem sodelovanju na volitvah

Ljubljana, 19. 11. 2025 17.05 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
NSi je s strankama SLS in Fokus Marka Lotriča podpisala ločeni izjavi o začetku pogovorov o možnem sodelovanju na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Predsednik NSi Jernej Vrtovec je po podpisu dejal, da gre za pomemben korak na poti do spremembe politične oblasti v državi in koncu družbenega, ekonomskega in kulturnega eksperimentiranja.

Gre za izraz skupne volje, da pričenjajo pogovore in usklajevanja za oblikovanje skupne liste in skupen nastop na volitvah v državni zbor, je dodal. "V Novi Sloveniji ugotavljamo, da Slovenija potrebuje upanje. Za to pa potrebuje drugačno vlado, ki bo vključevala, iskala sinergije med ljudmi, ki ne bo ideološko in razredno iskala sovražnikov, ampak partnerja v državljankah in državljanih," je povedal predsednik NSi Jernej Vrtovec.

Vrtovec je dejal, da so k sodelovanju povabili stranki, s katerima delijo podobna načela, vrednote in delijo program tudi na področju gospodarstva, kmetijstva in zdravstva. "Trojček, ki je pred vami, daje novo upanje, da se lahko izoblikuje drugačna koalicija, ki si jo Slovenija zasluži. Daje upanje za oblikovanje razvojne koalicije, ki je po mojem mnenju najbolj možna v okviru desnosredinske vlade," je prepričan Vrtovec.

Dodal je, da se njihov cilj na volitvah ne giblje okrog odstotkov, ampak da bodo pomembna politična sila v Sloveniji. "Blizu mi je vizija, da situacijo v Sloveniji spremenimo in da omogočimo gospodarstvu, podjetnikom in obrtnikom, da zadihajo, da omogočimo dostopno zdravstvo, da za kmete naredimo več, da poskrbimo za mlade ter starejše," je še dejal.

Predsednica SLS Tina Bregant je povedala, da podpis "na 130 let tradicije Slovenske ljudske stranke kaže, da smo zreli za preseganje razlik, hkrati pa dobro zasidrani v našo tradicijo, vrednote". Meni, da bodo s svojo strokovnostjo in znanjem pripomogli na področjih zdravstva, skrbi za bolne, starejših, ranljivih, gospodarstva in obrtništva.

"Na ta način lahko Slovenijo popeljemo v boljši jutri, da bomo mi trije skupaj z ljudmi na terenu in volivci naredili nekaj dobrega za Slovenke in Slovence. Veselim se sodelovanja in verjamem, da bomo uspešni," je povedala.

Predsednik Fokusa Marko Lotrič meni, da predstavljajo korak k širitvi razvojnega političnega zavezništva, zavezništva pomembnih ljudi, ljudi izkušenj in ljudi znanja. Po njegovih besedah Slovenija trenutno nazaduje na vseh področjih, kar ljudje najbolj občutijo v denarnicah s povišanjem davkov in vedno manjšo neto plačo. Meni, da so poklicani za odgovorno upravljanje državne blagajne.

Stranke bodo ohranile svojo identiteto, delovale pa bodo skupaj in povezano. Povezujejo jih liberalno-tradicionalne vrednote, to so po Lotričevih besedah odgovornost, gospodarski razvoj, spoštovanje človekovih pravic, otroških pravic in pravic invalidov. "Temeljno načelo, ki ga zagovarjam kot podjetnik, je, da se mora delo izplačati, pogum in znanje pa morata biti nagrajena," je dejal Lotrič.

Slovenija po njegovih besedah premalo izkorišča vzvode modernizacije, kot so debirokratizacije, digitalizacija javnih storitev in premišljena uporaba umetne inteligence. "Pomemben element modernizacije je tudi oblikovanje vitkejše in učinkovitejše države z bistveno manjšim številom ministrstev, a z jasno določenimi odgovornostmi," je dejal. Želijo si tudi decentralizacije, ustanovitve pokrajin in počasno delokacijo javnih služb po celotni Sloveniji, posebno skrb za zahteva tudi položaj mladih in starejših.

