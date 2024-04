NSi za izbor evropskega komisarja s soglasjem petih evroposlancev

Postopek imenovanja komisarja v Sloveniji trenutno ni dober, slovenska politika pa pri tem vsakič znova pade na zrelostnem izpitu, je na tiskovni konferenci dejal podpredsednik NSi. "Kažejo se vedno znova neka politična preigravanja, dogovori v ozadju, boj za politični prestiž," je ocenil.

Med drugim je opozoril na nezadovoljstvo koalicijskih partnerjev, potem ko je Svoboda minuli teden na festivalu stranke za kandidata predlagala Tomaža Vesela. Njeni koalicijski partnerici SD in Levica sta po lastnih navedbah za to izvedeli iz medijev. V odzivu sta sporočili, da gre težko za skupnega kandidata koalicije. Kot je dejal Cigler Kralj, se NSi ob vložitvi predloga zakona sicer ne opredeljuje glede kandidata Svobode.

"Slovenija je majhna država, za majhno državo članico EU je ključno, da so vsi predstavniki Slovenije na evropski ravni med seboj povezani, in na drugi strani, da imajo tudi visoko podporo in stik z ljudmi, s svojimi volivci," je poudaril Cigler Kralj in pojasnil, da je NSi zato v predlogu predvidela, da bi vlada kandidata predlagala na način, da bi morala pri tem dobiti soglasje večine oz. najmanj petih slovenskih evroposlancev, saj so ti neposredno izvoljeni.