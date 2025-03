NSi za možnost brezplačnega prenosa delnic Vzajemne na družinske člane

Lastništvo delnic lahko povzroči administrativne obremenitve in stroške, zato bi morali prejemnikom delnic Vzajemne omogočiti brezplačen prenos delnic na drugo osebo, je na današnji novinarski konferenci v DZ dejal Janez Cigler Kralj.

"Zaradi preprečevanja zlorab smo možnost prenosa omejili na določen krog družinskih članov upravičenca," je poudaril. Tako bi bilo delnice po predlogu NSi mogoče brezplačno prenesti na enega od svojih otrok ali posvojencev, vnuka, pravnuka, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, otrokovega partnerja, pastorka ali njegovega potomca, starša, sorojenca, nečaka, pranečaka, starega starša, sorojenca staršev ter na otroke sorojencev staršev in njihove potomce.

Kot je poudaril Cigler Kralj, lahko lastništvo trgovalnega računa za marsikoga pomeni visoke dolgoročne stroške. "Mnogim upokojencem, ki so že tako pod vsemu mogočimi pritiski draginje, bi to še dodatno znižalo pokojnino," je dejal.

"Naš predlog bi starejšim upravičencem zelo poenostavil rešitev tega vprašanja in hkrati zmanjšal stroške trgovalnih računov. Ocenjujemo, da je bolje, da imajo starejši možnost, da svoje delnice prenesejo mlajšim družinskim članom, kot pa da se njihovi deleži na koncu prenesejo na državno Kapitalsko družbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja," je dodal.

Predlog bi po njegovi oceni lahko prejel širšo politično podporo.

Do deleža pri statusnem preoblikovanju Vzajemne so po predlani sprejetem zakonu poleg Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) upravičeni vsi, ki so bili na dan 31. december 2023 člani Vzajemne. To so vsi zavarovanci, ki so imeli pri Vzajemni na ta dan veljavno vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem eno leto ali več.

Ustanovitelj, torej ZZZS, in vsi upravičenci do deleža v višini do 120 evrov bodo delež prejeli izplačan v denarju, razen če bodo izrecno zahtevali izplačilo v obliki delnic. Ena delnica je vredna en evro. Upravičenci, katerih delež presega 120 evrov, bodo prejeli delnice.