NSi: Golobova vlada še naprej ustvarja nove razredne sovražnike

"Golobova vlada še naprej izvaja ideološko čistko, ustvarja nove razredne sovražnike. Po obrtnikih, podjetnikih in kmetih so sedaj na vrsti še sobodajalci in zdravniki. Vlada želi na silo ločiti sistem državnega zdravstva, koncesionarjev in zasebnikov. Golobova vlada se je tega lotila tako, kot zna – s kladivom. Arogantno, populistično in brez ustreznih strokovnih podlag," je bila ob predstavitvi zahteve za sklic seje odbora ostra poslanka NSi Iva Dimic.

Po njenih besedah so morda sicer predlagane rešitve na prvi pogled res všečne, a so v NSi prepričani, da se bodo čakalne dobe v slovenskem zdravstvu "drastično podaljšale", zdravniki pa bodo iz javnega sistema množično odhajali na delo k zasebnikom. "Na koncu pa bodo zdravniki, ki jih sedaj izganjamo iz javnega sistema, po pogodbi delali za isti javni zdravstveni sistem," menijo v NSi.