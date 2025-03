NSi za polne pokojnine za delovno aktivne upokojence

Kot je na novinarski konferenci dejal poslanec NSi Jernej Vrtovec, so v stranki trdno prepričani, da je pokojnina zaslužena pravica, ki ne bi smela biti zmanjšana ali celo odvzeta, ker želi posameznik po upokojitvi še naprej delati. Upokojenci so po besedah Vrtovca namreč med delom plačevali prispevke, zato jim pokojnina pripada. Če nekdo dela 40 let in zato plačuje prispevke, je prav, da prejme polno pokojnino, ne glede na to, ali želi še naprej delati, verjame poslanec.

Po zdajšnji ureditvi upokojenec, ki dela od polovičnega do polnega delovnega časa, ob plači prejme do 40 odstotkov pokojnine, po treh letih pa le do 20 odstotkov pokojnine. V prvi skupini je okoli 16.000 upokojencev, v drugi pa štiri tisoč, je pojasnil Vrtovec.