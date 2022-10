NSi za posvetovalni referendum o sprejemu svojega dohodninskega zakona

Potem ko je poslanec NSi Jernej Vrtovec včeraj na novinarski konferenci izpostavil, da vlada z napovedano davčno reformo bije razredni boj proti srednjemu razredu, je NSi danes vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu svojega lastnega predloga zakona o spremembah Zakona o dohodnini. "Nerazumljivo je, da smo ta trenutek, ko se svetovno gospodarstvo dejansko ohlaja, ko smo priča visoki inflaciji, energetski krizi in izjemno zapleteni geopolitični situaciji, v EU edina država, ki predlaga višje davke in močno znižuje plače zaposlenim," je včeraj poudaril Vrtovec.

NSi je s svojim predlogom novele Zakona o dohodnini sicer za nekaj dni prehitela vlado, ki je 27. septembra skupaj s predlogi še nekaj davčnih zakonov v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona, s katerim želi v letu 2023 zaustaviti javnofinančni izpad prihodkov. Med drugim predlaga odpravo postopnega zviševanja splošne olajšave pri dohodnini v naslednjih letih. Dokler je v zakonodajnem postopku predlog NSi, se obravnava vladnega predloga ne more začeti.

V NSi predlagajo dodatno davčno razbremenitev družin

V opozicijski stranki so v svoj predlog novele zakona zapisali zvišanje zneskov posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane. Ti bi se v primerjavi z zneski, kot veljajo za davčno leto 2022, zvišali za 14,9 odstotka, kar je vsota ocenjene inflacije za letošnje in prihodnje leto. Za prvega vzdrževanega otroka in za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana bi se tako olajšava dvignila na 2884 evrov, za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, pa na 10.450 evrov.

Kot pravijo v NSi, predlog novele zakona odpira pomembna konceptualna vprašanja usmeritve naše družinske politike ter konkretna vprašanja glede načina izboljšanja položaja slovenskih družin v zaostrenih razmerah. Zato predlagajo, naj se o njem odloča na posvetovalnem referendumu.