NSi za vzpostavitev kaznivega dejanja napada na zdravstvene delavce

Za napad ali resno grožnjo bi bila predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do treh let. V primeru grožnje z orožjem ali nevarnim predmetom oz. sredstvom ter ob telesni poškodbi zdravstvenega delavca pa zaporna kazen od šestih mesecev do petih let. Enaka kazen bi veljala tudi v primeru napada na dva ali več zdravstvenih delavcev, predlagajo v NSi.

To sicer ni prvi takšen predlog, vložen v DZ. Predlog spremembe kazenskega zakonika za večje kazenskopravno varstvo in zaščito zdravstvenih delavcev so v DZ z zbranimi 7561 podpisi lani vložile zbornice s področja zdravstva. Predlog sicer v aktualnem sklicu DZ ni prejel zadostne podpore in je oktobra končal zakonodajno pot. V koaliciji so tedaj ocenili, da predlog zakona ni primeren in opozarjali na številne pravne dileme. V opoziciji pa so bili kritični do vlade, ki da ne rešuje težav v zdravstvu.