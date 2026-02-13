Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
SLOVENIJA ODLOČA 2026

NSi: Zadeva Knovs je zavožena

Ljubljana, 13. 02. 2026 19.34 pred 49 minutami 4 min branja 16

Avtor:
STA M.V.
Knovs na GPU-10

NSi je v zvezi s pregonom štirih njenih članov v zadevi Knovs za pravno mnenje zaprosila Ernesta Petriča in Ludvika Toplaka. Ta menita, da tak pregon povzroča krnitev opravljanja parlamentarnega nadzora z učinkom zastraševanja. V NSi pa so v pismu tožilstvu primer označili za zavožen do te mere, da ga je mogoče opredeliti le kot montiran.

Specializirano državno tožilstvo je vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst NSi, obtoženi so zlorabe uradnega položaja ali pravic.

NSi je v zvezi s tem prosila za pravno mnenje nekdanjega ustavnega sodnika Ernesta Petriča in ustavnega pravnika Ludvika Toplaka. V njem med drugim izpostavljata, da zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb v svojem 33. členu omogoča vsakemu državljanu, da poda pobudo za nadzor v primeru sumov za nezakonito uporabo prikritih preiskovalnih sredstev. "Nobena določba slovenskega pravnega reda ne določa, da člani ali simpatizerji katerekoli politične stranke ne bi smeli podati tovrstne pobude ali da se taka pobuda ne bi smela obravnavati. Prav tako nobena določba ne določa, da člani političnih strank, ki so zastopane v Knovsu, ne smejo dajati tovrstnih pobud," sta navedla.

Če bi možnost, da se preveri obstoj nezakonite uporabe nadzorovanih ukrepov, odvzeli (opozicijskemu) članu Knovsa ali članom opozicijske politične stranke, bi s tem nasprotovali samemu namenu vzpostavitve in organizacije obstoječega sistema parlamentarnega nadzora, menita. Celo več. "Člani Knovsa so bili namreč dolžni nemudoma ukrepati, ko so bili seznanjeni z možnostjo, da se celo opozicijskim poslancem državnega zbora prisluškuje," sta prepričana.

Tonin, Horvat, Žakelj, Vrtovec
Tonin, Horvat, Žakelj, Vrtovec
FOTO: 24ur.com

Kritična sta tudi do dejstva, da je bil obtožni predlog po nadzoru, opravljenem leta 2023, vložen nekaj dni pred začetkom volilne kampanje, "ko so poslanci politično še posebej ranljivi". Po njunem mnenju to "dodatno krepi dvom v namen takega postopanja tožilstva".

"Pregon poslanca, ki je za nadzor v skladu z zakonom in poslovnikom glasoval oziroma ga izvedel, povzroča krnitev opravljanja legitimnega in zakonitega parlamentarnega nadzora z učinkom zastraševanja. Vse to pa prinaša izjemno negativne posledice na delovanje sistema zavor in ravnovesij, delitve oblasti in načela demokratične državne ureditve," še menita Petrič in Toplak.

"Očitno zlorabo specializiranega državnega tožilstva v predvolilne namene, do katere je prišlo, ko je tožilka po dveh letih zavlačevanja šele tik pred volitvami sprožila kazenski postopek zoper štiri poslance opozicijske NSi", je v javnem pismu obsodil tudi nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic.

Na vprašanje, ali so položaj zlorabili tudi obtoženi, pa je po njegovem mnenju mnogo bolj zapleteno in mejno vprašanje. "Po mojem mnenju je odgovor na to vprašanje prej ne kot da. A naj bolj kompetentno od mene odgovorijo nanj kazenskopravni strokovnjaki in na koncu, če obtožba ne bo umaknjena, seveda sodišče, toda ne pod pritiskom predvolilnih strasti in emocij," poziva.

Kakšen bo dejanski učinek dogajanja in koliko volivcev bo od NSi odvrnilo ali pa "kot žrtvi zlorabe morda celo pritegnilo", sicer ne bo mogoče zanesljivo ugotoviti, zastruplja pa že tako pregreto predvolilno ozračje, meni Krivic.

Do ravnanja tožilstva so bili sicer kritični tudi v NSi. Štirje obtoženi - Jernej Vrtovec, Matej Tonin, Jožef Horvat in Janez Žakelj - pa so januarja, tedaj še kot osumljeni, na tožilstvo poslali dopis, v katerem so med drugim zahtevali končanje predkazenskega postopka.

"Menimo, da ta proces meče izjemno slabo luč na status večstrankarskega sistema in ogroža temelje demokratičnih procesov v Republiki Sloveniji. Uporaba tega procesa za namen političnega obračunavanja tik pred ali kar med volitvami v letu 2026 bo lahko drastično negativno vplivala na položaj pravosodja, saj bodo institucije pravosodja razumljene v javnosti zgolj še kot orodje v rokah politično-kapitalskih elit," so med drugim zapisali v dopisu.

Ocenili so, da ta postopek "v nobenem pogledu ne koristi položaju pravne države" in da je "v javnosti že sedaj politično in drugače tako obremenjen in nesmiseln, da bi ga bilo potrebno že zaradi tega ustaviti".

"Verjetno res nekje obstajajo politične težnje in politični argumenti za nadaljevanje pregona, vendar pa se je potemtakem potrebno vprašati, kam vsi skupaj gremo, če politični argumenti prevladujejo nad argumenti prava. Primer je že sedaj zavožen do te mere, da ga je mogoče opredeliti zgolj kot montirani/kafkovski proces," so še zapisali.

Prepričani so tudi, da podatek, da se določenemu posamezniku ne prisluškuje, ne more biti tajen, ker ne varuje ničesar, kar bi bilo ogroženo z razkritjem takšne informacije.

NSi Knovs

'Populizem je zame politična doktrina, ki deluje v korist ljudem proti elitam'

Kje bo končal presežek – 143 milijonov evrov, zbranih za dolgotrajno oskrbo?

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LeviTUMOR
13. 02. 2026 20.28
Ljudje NE PADAJTE NA TE GNUSNE PODLE LEVE FINTE! Levim izdajalcem se tako tresejo podriskane gate, da se trudijo na vse kriplje omedezevat NSI tik pred volitvami! V zameno jim dajmoncimvec glasov za nsi, tako jih bomo najbolje!
Odgovori
0 0
Albert Konečnik
13. 02. 2026 20.25
Je pač vedno tako: ko preiskujejo kakega politika, je to takoj krivosodje, nepravna država, montirani procesi....Politiki, delajte pošteno, kot obljubljate pred vsakimi volitvami, pa se vam kake preiskovalne komisije ne bo potrebno bati. Strah je samo tistega, ki je ušpičil kako lopovščino. In če jo je, je prav, da zanjo tudi odgovarja, pa ni važno, kdaj.
Odgovori
0 0
Jožajoža
13. 02. 2026 20.20
janšistična podkupljena pravnika. sramota,da sprašujejo take pokvarjence
Odgovori
-1
0 1
Pompozni
13. 02. 2026 20.14
Sej je vse v redi, sam tovornjak najdte.
Odgovori
0 0
rogla
13. 02. 2026 20.08
NSi - banda pokvarjencev!
Odgovori
+0
1 1
LeviTUMOR
13. 02. 2026 20.19
To so golob in leva strupena falanga
Odgovori
0 0
punkracij
13. 02. 2026 20.04
Nekateri iz pozicije bi razmontirali vse inštrumente demokracije.Morajo mar razumniki povedati to na glas.
Odgovori
+2
2 0
frenk7
13. 02. 2026 20.00
Laž in korupcija sta nesmrtni duši janšizma, farških in starih komunistov, ki so rak rana naše države, in sedaj pri maši sedijo v prvi vrsti in v svoji zamaknjenosti že belo gledajo, tako da se ne ve ali jim prihaja ali odhajajo…. Ko pa pridejo iz cerkve pa nobena stvar ni varna pred njimi, še krono matere božje bi ukradli, če bi jo lahko…...
Odgovori
+1
3 2
r h
13. 02. 2026 20.00
NSI je zavožen. V vsaki vladi je od njega sami 💩, pa tudi v opoziciji fejst NSI fejst smrdi.
Odgovori
-1
2 3
yanay
13. 02. 2026 19.58
Parlamentarni nadzor ustrezne komisije in pa iskanje informacij le-te za lastne potrebe, se po mojem mnenju razlikujeta. Če so posumili, da se jim prisluškuje, bi morali to urejevati s ustreznimi organi, ne pa, da so sami iskali informacije, pa čeprav pod izgovorom, da zastopajo parlamentarno komisijo, saj naj bi menda prisluškovali le NSi. Morda bodo v prihodnje v javnost le prišle prave informacije o domnevnem prisluškovanju in bodo nato vpleteni le prišli do svojega zadoščenja!
Odgovori
-1
1 2
Cupko
13. 02. 2026 19.54
Kaj zdaj iščejo vse možne kanale, da bi jih potolažili in ustvarili mnenje, da je zadeva politična. Ko pa so šli preverjat ali prisluškujejo njihovemu blagajniku iz DARSa pa ni bila politična akcija. Aja takrat so se bali, da jih ne bi razkrinkali že prej. Pokvarjenci lažnivi, hkrati pa še z globokimi žepi, ki nimajo hrbtenice, kar so pokazali, ko so bili v vladi in si niso upali nasprotovati oziroma obsoditi SDS ovih ministrov, ko so delali in govorili nečednosti
Odgovori
+0
2 2
zmerni pesimist
13. 02. 2026 19.53
Vse za oblast
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka sporočila veselo novico
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
Ljubila ga je do smrti
Ljubila ga je do smrti
vizita
Portal
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
15 mesecev dela za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
moskisvet
Portal
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Trik za čiščenje sedežne, ki je obnorel družbena omrežja
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
okusno
Portal
Jed, ki obljublja popolno mehkobo in sočnost
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534