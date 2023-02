NSi zahteva sklic nujne seje odbora za zdravstvo o investicijah

Iva Dimic je v izjavi za medije uvodoma spomnila na septembra 2021 sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031. Zakon je za investicije namenil okoli dve milijardi evrov. Zakon ne sme ostati zgolj mrtva točka na papirju, je poudarila poslanka. Na seji odbora za zdravstvo bo NSi po njenih besedah posebej zanimala dinamika izvajanja projektov, financiranih z evropskimi sredstvi, in kako bodo pristojni zagotovili, da bo Slovenija evropska sredstva tudi porabila: "NSi skrbi, da se ministrstvo za zdravje investicij loteva stihijsko in brez jasnega načrta."

Ob tem je poudarila, da omenjeni zakon za Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana in UKC Maribor skupaj predvideva 763 milijonov evrov, saj delujeta v nefunkcionalnih in zastarelih prostorih. Pri tem se po informacijah NSi pojavljajo zamude pri izvajanju projektov. V UKC Ljubljana so po njenih navedbah zamude pri energetski sanaciji sedmih stavb, izgradnji infekcijske klinike in ureditvi stavbe Zavoda za varstvo pri delu. V UKC Maribor pa po informacijah NSi prihaja do zamud pri projektu negovalne bolnišnice in izgradnji infekcijskega oddelka.