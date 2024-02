NSi zaradi napovedane reorganizacije zahteva nujno sejo odbora DZ

Poslanka NSi Iva Dimic , sicer tudi podpredsednica odbora DZ za zdravstvo, je na novinarski konferenci povedala, da so razburjeni župani, direktorji zdravstvenih domov, bolniki in občani s prstom pokazali na vlado, na ministrstvo za zdravje, ki da se nista potrudila, da bi komunicirala načrtovano uveljavitev satelitskih urgentnih centrov po Sloveniji.

"Župani nas opozarjajo, da vlada s takšnim šablonskim pristopom ne rešuje zadev, nakopičenih v urgentnih centrih po Sloveniji," je poudarila. Dodala je, da ima v mislih primestne nujne medicinske pomoči, ki dobro delujejo. Vlada bi zdaj na teh območjih hkrati uvajala satelitske urgentne centre s "praktično enako diagnostiko", je povedala.

Ta sistem bi bil zelo drag, hkrati pa ni znano, ali je zanj na voljo dovolj kadrov, koliko bo to stalo in kakšni so kriteriji, je bila kritična. Sistem satelitskih urgentnih centrov po njeni oceni ni domišljen. "Bojimo se, da ne bo rešil preobremenjenih urgentnih centrov, zdravnikov, zdravstvenega osebja," je opozorila.

Vlada je na predlog ministrstva za zdravje prejšnji četrtek namreč sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto. Ta na področju nujne medicinske pomoči prinaša podlago za vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov, ki bodo tako kadrovsko kot tudi tehnično opremljeni za takojšnjo obravnavo akutno bolnih.

Prav tako želijo v NSi na nujni seji odbora opraviti razpravo o nenujnih reševalnih prevozih in sanitetnih prevozih. Ti naj bi po pravilih potekali z reševalnimi vozili, prilagojenimi prevozu bolnikov do zdravnika, v bolnišnico ali denimo v dializni center, je pojasnila. Po njenih besedah se za izvajanje tovrstnih prevozov podeljujejo koncesije, koncesionarji pa morajo zagotoviti visoke standarde, med drugim ustrezno vozilo in kader – diplomiranega zdravstvenika.

"Dobili smo opozorila, da tukaj prihaja do zlorab," je dejala. V vzhodnem delu Slovenije naj bi se po njenih besedah dogajalo, da koncesionarji pravico do izvajanja prevozov podeljujejo tudi podizvajalcem, ki kriterijem ne ustrezajo. Velikokrat denimo bolnike prevažajo kar s svojimi osebnimi avtomobili, ki niso primerno opremljeni, je opozorila Dimic.

NSi ministrstvu za zdravje očita, da na tem področju ne vrši ustreznega nadzora. Pričakujejo, da bo ministrstvo vzpostavilo nadzor in preprečilo obvode in zlorabe. Po njenih besedah sta bili na zdravstveni inšpektorat že pred meseci podani dve prijavi, a se na tem področju "praktično ni še nič premaknilo".